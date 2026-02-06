Una fotografía tomada el 23 de septiembre de 2012 muestra a la princesa heredera Mette-Marit de Noruega (centro), flanqueada por su hijo Marius Borg Hoiby y la novia de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, en la sesión inaugural de la Iniciativa Global Clinton en Nueva York. El 5 de febrero de 2026, la policía noruega anunció la apertura de una investigación por "corrupción agravada" contra el ex primer ministro Thorbjorn Jagland por sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Los archivos recientemente publicados también revelaron detalles de la amistad entre la princesa heredera Mette-Marit de Noruega y el financiero. (Foto de Pontus Hök / NTB / AFP) / Norway OUT
Una fotografía tomada el 23 de septiembre de 2012 muestra a la princesa heredera Mette-Marit de Noruega (centro), flanqueada por su hijo Marius Borg Hoiby y la novia de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, en la sesión inaugural de la Iniciativa Global Clinton en Nueva York. El 5 de febrero de 2026, la policía noruega anunció la apertura de una investigación por "corrupción agravada" contra el ex primer ministro Thorbjorn Jagland por sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Los archivos recientemente publicados también revelaron detalles de la amistad entre la princesa heredera Mette-Marit de Noruega y el financiero. (Foto de Pontus Hök / NTB / AFP) / Norway OUT
La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, dijo el viernes que lamenta profundamente” su amistad con el delincuente sexual estadounidense y la situación en la que ha puesto a la Corona, en un comunicado publicado por el palacio real. 

El nombre de Mette-Marit, casada con el príncipe heredero Haakon en 2001, aparece en los nuevos documentos sobre Epstein publicados hace una semana por el Departamento de Justicia estadounidense, lo que plantea interrogantes sobre si algún día podrá ser reina. 

Lamento profundamente mi amistad con Jeffrey Epstein. Es importante para mí disculparme con todos aquellos a quienes he decepcionado (...) También lamento la situación en la que he puesto a la familia real, especialmente al rey y a la reina”, dijo.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, le había pedido explicaciones sobre el contenido de los numerosos correos electrónicos intercambiados con Epstein, condenado en 2008 y que se suicidó en prisión en 2019.

Algunos de los correos muestran una gran confianza entre ellos.

En 2012, cuando Epstein decía estar en París “buscando esposa”, ella le respondió que la capital francesa es “buena para el adulterio, pero que las escandinavas (son) mejores esposas”.

El palacio real explica que “la princesa desea hablar de lo que ocurrió y dar explicaciones detalladas”. 

Esta foto sin fecha proporcionada por el Departamento de Justicia de EE. UU. el 19 de diciembre de 2025 muestra a Jeffrey Epstein a bordo de un jet. Foto: DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS / AFP
No está en condiciones de hacerlo por el momento. La princesa heredera se encuentra en una situación muy difícil”, añade, sin embargo.

La princesa, de 52 años, ya expresó el domingo su pesar por sus contactos con Epstein y por no haber verificado sus antecedentes.

La publicación de los correos se produjo en un periodo turbulento para Mette-Marit.

Su hijo Marius Borg Høiby, nacido de una relación anterior a su matrimonio con Haakon, está siendo juzgado desde el martes por 38 cargos, entre ellos cuatro violaciones y actos de violencia contra exparejas.

La princesa también sufre una forma rara de fibrosis pulmonar, enfermedad incurable, y probablemente deberá someterse a un trasplante.

