Camisas que no se arrugan, tejidos antimanchas, fibras antibacterianas... La ropa inteligente está ganando terreno en el sector de la moda, con prendas que buscan facilitar el día a día de las personas y encajar en el contexto de emergencia climática.

Estas propiedades especiales, que van desde evitar pliegues y repeler líquidos hasta reducir las marcas de sudor u ofrecer una alta durabilidad, estaban hasta hace poco relegadas al ámbito de la ropa deportiva y laboral.

Pero poco a poco, marcas de prêt-à-porter han ido adaptando algunas de estas cualidades a prendas de uso cotidiano como camisas, chaquetas o pantalones, para acercarse a una nueva clientela.

“Las marcas de lujo, las marcas de prêt-à-porter, buscan diferenciarse y ofrecer a sus clientes no sólo un aspecto visual atractivo, sino también comodidad y tecnología integrada en la prenda”, dice Olivier Balas , presidente de la compañía francesa de tejidos técnicos Balas Textile.

Algunas empresas emergentes incluso se han especializado en esta ropa inteligente, como la española Sepiia, creada en 2016, y que acaba de abrir su segunda tienda.

“Hacemos ropa pero intentando aplicar toda la tecnología y todas las innovaciones que ha habido dentro del sector textil para prendas de uso diario que faciliten la vida de las personas”, comenta Fede Sainz de Robles , su fundador.

Sepiia, que acaba de recibir el premio nacional de innovación 2025 para pymes, dispone de dos líneas, masculina y femenina, y propone desde camisetas hasta trajes, pasando por pantalones, camisas o sudaderas, de corte clásico y estilo casual, en colores más bien neutros.

“El cliente está cada vez más interesado en todos los temas de confort, en seguir con un estilo de vestimenta casual o formal, pero cada vez más cómoda y también más sostenible”, explica Sainz de Robles , ingeniero de formación y que trabaja estrechamente con los fabricantes de fibras y tejidos.

Para conseguir que la prenda no presente arrugas a lo largo del día, la empresa utiliza fibras técnicas cuya propia hilatura y la forma en que se teje proporciona este efecto antipliegues.

“Impacto medioambiental positivo”

En Seagale, una marca francesa creada en 2014, también utilizan “sintéticos de alto rendimiento”, unos materiales extremadamente innovadores y técnicos “muy resistentes a la abrasión y los desgarros”, lo que permite tener prendas que duran más tiempo, explica Bertrand Durand-Gasselin , uno de sus fundadores.

Para evitar las manchas, se aplican tratamientos de acabado que repelen líquidos y que se lavan más fácilmente. Y materiales naturales como la lana merina ayudan a regular la temperatura corporal, no retienen los olores y son muy transpirables.

Aunque el precio de las prendas resulta más elevado, estas empresas defienden que sus productos tienen una mayor durabilidad y apenas necesitan mantenimiento.

La industria de la moda es una de las más contaminantes y representa hasta el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero, según estimaciones del Banco Mundial.

Pese a que depende mucho del producto, del uso y de la persona, se calcula que aproximadamente el 60% de todo el impacto ambiental que tiene una prenda la genera el propio usuario en su casa, cuando la lava, si utiliza detergentes o suavizantes o la plancha, señala Sainz de Robles.

En su opinión, si se consigue reducir los ciclos de lavado, disminuir o eliminar directamente la plancha o incluso hacer un producto que dure mucho más tiempo, se llegará a “un impacto medioambiental positivo”.

Hay una tendencia, apunta Julieta Mercerat , especialista en sostenibilidad en el salón de innovación textil francés Première Vision, “a cuidar mucho las prendas y conocer las materiales, saber cómo tratarlas (...) para que duren más”.

También desde Seagale destacan los beneficios medioambientales de este tipo de ropa, más duradera, en oposición a la perecedera “fast fashion”, y hacen hincapié en el papel responsable de los usuarios.