Ante el creciente interés del sector empresarial, el Reconocimiento de la Unión Europea para Empresas en el Perú – Primera Edición 2026 amplía su plazo de inscripción hasta el 20 de abril, abriendo una nueva oportunidad para que más empresas visibilicen sus avances en sostenibilidad, inclusión y gestión responsable.

Esta iniciativa busca poner en valor a aquellas organizaciones que no solo apuestan por la sostenibilidad, sino que ya vienen generando resultados concretos, medibles y alineados a estándares internacionales en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG). En un contexto donde los mercados y las regulaciones demandan mayor transparencia y compromiso empresarial, este reconocimiento se posiciona como una plataforma clave para destacar liderazgos que marcan la diferencia.

A diferencia de otros reconocimientos, el proceso incorpora una evaluación técnica rigurosa, basada en criterios claros y medios de verificación, lo que garantiza la solidez y credibilidad de los resultados. De esta manera, se reconoce no solo la intención, sino el impacto real de las acciones empresariales.

Las empresas podrán postular hasta en tres categorías:

Gestión Ambiental, enfocada a prácticas que contribuyen a la protección del entorno y uso eficiente de recursos;

Género e Igualdad de Oportunidades, que reconoce avances en políticas y acciones que promuevan la equidad y la inclusión;

Trabajo e Inclusión, orientada a reconocer iniciativas vinculadas a empleo digno, diversidad e integración laboral.

Este reconocimiento forma parte del compromiso de la Unión Europea por impulsar una transición hacia economías más sostenibles, promoviendo estándares de debida diligencia y fortaleciendo el rol del sector privado como agente clave del desarrollo.