Esta iniciativa busca poner en valor a aquellas organizaciones que no solo apuestan por la sostenibilidad, sino que ya vienen generando resultados concretos, medibles y alineados a estándares internacionales en materia ambiental, social y de gobernanza. (Imagen: Andina)
Esta iniciativa busca poner en valor a aquellas organizaciones que no solo apuestan por la sostenibilidad, sino que ya vienen generando resultados concretos, medibles y alineados a estándares internacionales en materia ambiental, social y de gobernanza. (Imagen: Andina)
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Redacción Gestión
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Ante el creciente interés del sector empresarial, el Reconocimiento de la Unión Europea para Empresas en el Perú – Primera Edición 2026 amplía su plazo de inscripción hasta el 20 de abril, abriendo una nueva oportunidad para que más .

Esta iniciativa busca poner en valor a aquellas organizaciones que no solo apuestan por la sostenibilidad, sino que ya vienen generando resultados concretos, medibles y alineados a estándares internacionales en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG). En un contexto donde los mercados y las regulaciones demandan mayor transparencia y compromiso empresarial, este reconocimiento se posiciona como una plataforma clave para destacar liderazgos que marcan la diferencia.

A diferencia de otros reconocimientos, el proceso incorpora una evaluación técnica rigurosa, basada en criterios claros y medios de verificación, lo que garantiza la solidez y credibilidad de los resultados. De esta manera, se reconoce no solo la intención, sino el impacto real de las acciones empresariales.

LEA TAMBIÉN:Empresas aceleran financiación sostenible en 3 años, ¿ESG deja de ser utopía en Perú?

Las empresas podrán postular hasta en tres categorías:

  • Gestión Ambiental, enfocada a prácticas que contribuyen a la protección del entorno y uso eficiente de recursos;
  • Género e Igualdad de Oportunidades, que reconoce avances en políticas y acciones que promuevan la equidad y la inclusión;
  • Trabajo e Inclusión, orientada a reconocer iniciativas vinculadas a empleo digno, diversidad e integración laboral.

Este reconocimiento forma parte del compromiso de la Unión Europea por impulsar una transición hacia economías más sostenibles, promoviendo estándares de debida diligencia y fortaleciendo el rol del sector privado como agente clave del desarrollo.

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