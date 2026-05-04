La manipulación de los postes por personas sin capacitación ni equipos de protección representa un peligro alto de electrocución. (Foto: Difusión)
La manipulación de los postes por personas sin capacitación ni equipos de protección representa un peligro alto de electrocución. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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Ante el inicio de la campaña electoral, SEAL exhorta a los partidos políticos a respetar la Resolución Nº 0112-2025-JNE, reglamento específico que regula la propaganda electoral y prohíbe el uso de la infraestructura eléctrica para fines proselitistas.

sino que transgrede el Código Nacional de Electricidad al poner en riesgo la seguridad y la continuidad del servicio eléctrico.

La manipulación de los postes por personas sin capacitación ni equipos de protección representa un peligro alto de electrocución, ya que la cercanía a las redes de media y alta tensión puede generar arcos eléctricos o cortocircuitos, afectando seriamente a los usuarios de la zona con cortes inesperados del suministro.

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Es importante mencionar que, las municipalidades distritales y provinciales deben coordinar previamente con la empresa cualquier acción de retiro de propaganda instalada en postes de energía eléctrica, a fin de verificar que dichas labores se realicen bajo estrictas medidas de seguridad, con personal autorizado y cumpliendo los protocolos técnicos establecidos, evitando así accidentes.

Finalmente, SEAL hace un llamado a la responsabilidad de los candidatos para salvaguardar la vida de las personas y la continuidad del sistema eléctrico. Se recuerda que la infraestructura eléctrica debe mantenerse libre de obstáculos para facilitar las labores de mantenimiento y atención de emergencias.

La empresa indicó que se mantiene en alerta permanente y en coordinación con las autoridades correspondientes para reportar estas infracciones y proceder al retiro de los elementos que pongan en riesgo a la población.

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