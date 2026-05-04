Ante el inicio de la campaña electoral, SEAL exhorta a los partidos políticos a respetar la Resolución Nº 0112-2025-JNE, reglamento específico que regula la propaganda electoral y prohíbe el uso de la infraestructura eléctrica para fines proselitistas.

La empresa advierte que el incumplimiento de esta norma no solo constituye una infracción electoral pasible de multas, sino que transgrede el Código Nacional de Electricidad al poner en riesgo la seguridad y la continuidad del servicio eléctrico.

La manipulación de los postes por personas sin capacitación ni equipos de protección representa un peligro alto de electrocución, ya que la cercanía a las redes de media y alta tensión puede generar arcos eléctricos o cortocircuitos, afectando seriamente a los usuarios de la zona con cortes inesperados del suministro.

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Es importante mencionar que, las municipalidades distritales y provinciales deben coordinar previamente con la empresa cualquier acción de retiro de propaganda instalada en postes de energía eléctrica, a fin de verificar que dichas labores se realicen bajo estrictas medidas de seguridad, con personal autorizado y cumpliendo los protocolos técnicos establecidos, evitando así accidentes.

Finalmente, SEAL hace un llamado a la responsabilidad de los candidatos para salvaguardar la vida de las personas y la continuidad del sistema eléctrico. Se recuerda que la infraestructura eléctrica debe mantenerse libre de obstáculos para facilitar las labores de mantenimiento y atención de emergencias.

La empresa indicó que se mantiene en alerta permanente y en coordinación con las autoridades correspondientes para reportar estas infracciones y proceder al retiro de los elementos que pongan en riesgo a la población.