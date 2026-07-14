La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó la creación del Observatorio Peruano de Mejora Regulatoria (OPMR), una plataforma digital que reunirá información sobre la calidad de las regulaciones y los avances en la simplificación administrativa de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.

La medida busca fortalecer la transparencia, facilitar el acceso a información para la ciudadanía y promover decisiones regulatorias basadas en evidencia.

La creación del observatorio fue oficializada mediante la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N.° 009-2026-PCM-SGP, que lo define como una herramienta destinada a sistematizar, analizar y difundir información relacionada con la implementación de instrumentos de mejora regulatoria y de simplificación de trámites en la administración pública.

Según la norma, el objetivo es generar mayor confianza en las instituciones, fortalecer la competitividad y contribuir al bienestar económico y social.

Entre las funciones del OPMR se encuentra la publicación de indicadores, reportes y tableros sobre instrumentos como la Agenda Temprana, el Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, el Análisis de Calidad Regulatoria, las consultas públicas y otros mecanismos orientados a mejorar la elaboración de normas.

Asimismo, permitirá visualizar los avances en materia de simplificación administrativa, incluyendo los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA), los procedimientos administrativos estandarizados y los trámites simplificados.

Nueva plataforma permitirá monitorear la calidad regulatoria y la simplificación de trámites públicos. Foto: PCM.

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La plataforma también ofrecerá acceso a regulaciones que hayan pasado por procesos de evaluación regulatoria, al repositorio oficial de procedimientos administrativos contenidos en el Sistema Único de Trámites (SUT), así como a materiales de capacitación, buenas prácticas e información sobre los principios y derechos vinculados a la mejora regulatoria.

Además, incorporará un Índice Nacional de Mejora Regulatoria, el cual evaluará aspectos como la gobernanza institucional, la mejora de normas y trámites, la transparencia, la participación ciudadana y el seguimiento de resultados.

De acuerdo con la resolución, la administración del observatorio estará a cargo de la Secretaría de Gestión Pública, mediante la Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio, que deberá coordinar con las entidades públicas para su implementación progresiva.

La norma precisa que el desarrollo de las funcionalidades dependerá de las capacidades tecnológicas, humanas y de la disponibilidad de información oficial.

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La información contenida en el observatorio podrá ser utilizada para fines de consulta, investigación, control ciudadano, formulación de políticas públicas y rendición de cuentas. Asimismo, la Secretaría de Gestión Pública empleará los datos recopilados para identificar oportunidades de mejora y fortalecer la calidad regulatoria y la simplificación administrativa en las entidades del Estado.

La resolución también establece que el OPMR se integrará progresivamente con otras plataformas estatales, como la Plataforma de Mejora de la Calidad Regulatoria, el Sistema Único de Trámites y la Plataforma Nacional de Consulta Pública, además de otras bases de datos oficiales.

La información será actualizada trimestralmente y, de manera progresiva, se buscará implementar un sistema de actualización en tiempo real.

Según los considerandos de la resolución, el observatorio responde a las recomendaciones formuladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para fortalecer la calidad regulatoria en el país.

La PCM señala que esta herramienta permitirá mejorar la transparencia, la participación ciudadana y el seguimiento de las políticas regulatorias, además de consolidar una gestión pública basada en evidencia.