La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Puno (ORI Puno) sancionó de oficio a la promotora de la Institución Educativa Privada El Castillo de la Gran Familia con una multa total de 9 UIT, equivalente a S/ 48,150, por infringir diversas disposiciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor vinculadas a la prestación del servicio educativo.

De acuerdo con el organismo regulador, la promotora incumplió las normas referidas a la sana convivencia escolar, la prevención de la violencia y la adecuada atención a los estudiantes durante el periodo lectivo 2024 . Estas conductas fueron tipificadas como infracciones al artículo 73° del Código, que establece la obligación de los proveedores del sector educativo de garantizar un servicio de calidad.

Asimismo, el Indecopi verificó que el establecimiento no contaba con el Libro de Reclamaciones ni con el aviso que informa a los usuarios sobre su existencia, vulnerando los artículos 150° y 151° del referido Código.

El Indecopi sancionó a la promotora de un colegio privado de Puno con una multa de 9 UIT por incumplir las normas de convivencia escolar y no contar con el Libro de Reclamaciones. Foto: Indecopi.

Como parte de las medidas correctivas, la promotora educativa deberá implementar un comité responsable de la convivencia democrática para cada periodo escolar, elaborar el Plan de Convivencia Democrática y contar con un profesional en psicología debidamente titulado, colegiado y habilitado. También deberá difundir el boletín informativo sobre las normas de convivencia, implementar el libro de registro de incidencias relacionadas con violencia y acoso, afiliarse al portal SiseVe y habilitar el Libro de Reclamaciones con su respectivo aviso dentro de los plazos establecidos.

La Resolución Final N.° 080-2025/CPC-INDECOPI-PUN quedó consentida al no haber sido apelada por el proveedor sancionado. El documento es de carácter público y puede ser consultado a través del portal institucional del Indecopi.