Luego del aumento de la confianza empresarial en 2025, este año las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) peruanas se muestran más optimistas en sus previsiones de ventas, inversiones y generación de empleos.

Según el Informe MIPYME 2025 Perú: Tamaño y crecimiento -elaborado por la red internacional FEADPYME junto a la Universidad del Pacífico-, el 71% de micro, pequeños y medianos negocios aumentaría sus ventas este año.

Asimismo, el 61.5% de las empresas prevé incrementar sus inversiones y casi la mitad (49.3%) espera contratar más personal.

Esto se observa luego que el Índice MIPYME de Confianza Empresarial pasara de 35.2 puntos en 2024 a 43.9 puntos en 2025, reflejando mejores expectativas económicas entre los empresarios.

Obstáculos para MIPYMES

Sin embargo, las empresas identifican como principales barreras la carga regulatoria, las normas laborales, las obligaciones fiscales y la incertidumbre institucional, factores que afectan especialmente a los negocios más pequeños. Asimismo, también limita su crecimiento el acceso restringido al financiamiento.

Otro problema para las MIPYMES es la baja internacionalización. Apenas el 27.3% de estas empresas realiza ventas internacionales y que representan, en promedio, solo el 2% de sus ingresos, lo que implica que el alcance global de la mayoría de empresas del sector es reducido.

Además, se indica que las empresas de mayor tamaño tienen más probabilidades de innovar, adoptar tecnología y acceder a mercados internacionales, lo que amplia las brechas con las microempresas.

Esta es la expectativa de las Mipymes para este año. | Andina

Cabe mencionar que las MIPYMES representan el 99.3% del tejido empresarial formal del Perú, con más de 2,3 millones de empresas, pero su contribución al valor agregado nacional alcanza apenas el 31.4%, mientras que su participación en exportaciones llega solo al 7% ante importantes brechas de productividad y competitividad.

En ese sentido, el estudio también muestra que el Índice MIPYME de Competitividad del Perú alcanza 18 puntos, por debajo del promedio iberoamericano de 22 puntos.

Ante estos resultados, el informe resalta que el desarrollo de las MIPYMES no depende solo del esfuerzo empresarial, sino también de un entorno que facilite acceso al financiamiento, innovación, simplificación regulatoria, formación de capacidades y apertura de mercados.