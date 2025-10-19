Dólar marca tendencia a la baja: Así evolucionó a una semana de la vacancia de Boluarte. (Foto: GEC)
Dólar marca tendencia a la baja: Así evolucionó a una semana de la vacancia de Boluarte. (Foto: GEC)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El dólar continúa marcando una tendencia a la baja en el país, pese a la última crisis política, que fue la vacancia de Dina Boluarte durante la madrugada del 10 de octubre del 2025.

