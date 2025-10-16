El jueves 16 de octubre el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, ante expectativas de nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.397. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.406 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 9.44% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.385 y se vende a S/ 3.410, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.404 a la compra y S/ 3.416 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina subieron el día anterior, aprovechando la debilidad del dólar en los mercados globales ante expectativas de nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

Sin embargo, las plazas fueron contenidas por las resurgidas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y el largo cierre parcial de las operaciones del Gobierno estadounidense.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dejó abierta la puerta a más recortes del costo del crédito al reconocer el martes la debilidad del mercado laboral, agregando también que el organismo podría tener a la vista el fin de la reducción de las tenencias de bonos.