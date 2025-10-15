Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El miércoles 15 de octubre

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.409. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3.426 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso,

LEA TAMBIÉN: Cotización del dólar cerró al alza, tras cambio de Gobierno

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.400 y se vende a S/ 3.430, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.421 a la compra y S/ 3.428 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina subían el miércoles aprovechando la debilidad del dólar en los mercados globales ante expectativas de nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

Sin embargo, las plazas eran contenidas por las resurgidas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y el largo cierre parcial de las operaciones del Gobierno estadounidense.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dejó abierta la puerta a más recortes del costo del crédito al reconocer el martes la debilidad del mercado laboral, agregando también que el organismo podría tener a la vista el fin de la reducción de las tenencias de bonos.

TE PUEDE INTERESAR

Tipo de cambio hoy en Perú: ¿Cuánto está el dólar este miércoles 15 de octubre?
Cotización del dólar cerró al alza, tras cambio de Gobierno
Cotización del dólar sube este viernes tras la vacancia de Dina Boluarte

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.