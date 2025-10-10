Durante la madrugada, el pleno del Congreso aprobó por 122 votos a favor las cuatro mociones de orden del día que se presentaron para declarar la vacancia de Dina Ercilia Boluarte Zegarra en el cargo de presidente de la República, por permanente incapacidad moral.

La medida fue oficializada esta mañana mediante Resolución 001-2025-2026-CR, publicada en la separata de Normas Legales del Diario El Peruano.

Tras ello, José Jerí, entonces presidente del Congreso, asumió la presidencia de la República en aplicación del régimen de sucesión constitucional.

La vacancia de Dina Boluarte y la asunción al poder de José Jerí no solo causaron una conmoción política, sino que también impactaron en la cotización del dólar. El billete verde cerró este viernes 10 de octubre con un ligero incremento, luego de haber presentado una tendencia a la baja en los días anteriores.

El tipo de cambio terminó el día en S/ 3.437. Cabe mencionar que el jueves cerró la jornada S/ 3.426 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 8.61% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

José Jerí juramenta como nuevo Presidente de la República del Perú. (Foto: GEC)

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.430 y se vende a S/ 3.450, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.430 a la compra y S/ 3.443 a la venta.