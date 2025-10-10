Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Durante la madrugada, en el cargo de presidente de la República, por permanente incapacidad moral.

La medida fue oficializada esta mañana mediante , publicada en la separata de Normas Legales del Diario El Peruano.

Tras ello, José Jerí, entonces presidente del Congreso, asumió la presidencia de la República en aplicación del régimen de sucesión constitucional.

LEA TAMBIÉN: José Jerí llega a Palacio de Gobierno en su primer día como presidente del Perú

La vacancia de Dina Boluarte y la asunción al poder de José Jerí no solo causaron una conmoción política, sino que también impactaron en la cotización del dólar. El billete verde cerró este viernes 10 de octubre con un ligero incremento, luego de haber presentado una tendencia a la baja en los días anteriores.

con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 8.61% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

José Jerí juramenta como nuevo Presidente de la República del Perú. (Foto: GEC)
José Jerí juramenta como nuevo Presidente de la República del Perú. (Foto: GEC)

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.430 y se vende a S/ 3.450, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.430 a la compra y S/ 3.443 a la venta.

TE PUEDE INTERESAR

Cotización del dólar sube este viernes tras la vacancia de Dina Boluarte
Posible rebote del dólar en el radar del mercado tras vacancia, ¿habrá picos?
Cambio de Gobierno: así impactaría en el dólar, bolsa y la inversión en Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.