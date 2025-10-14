El martes 14 de octubre el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, en medio de una reducción de los temores a una guerra comercial entre Estados Unidos y China y la disminución de las tensiones en Oriente Medio.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.434. Cabe mencionar que el lunes cerró la jornada S/ 3.426 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 8.91% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.420 y se vende a S/ 3.440, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.423 a la compra y S/ 3.439 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina subieron el día anterior, pese a un avance del dólar, ante una búsqueda por activos de riesgo, en medio de una reducción de los temores a una guerra comercial entre Estados Unidos y China y la disminución de las tensiones en Oriente Medio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dicho la semana pasada que podrían imponer aranceles de 100% a productos importados desde China y controles de exportación de software críticos al gigante asiático, en respuesta a mayores controles sobre los envíos de tierras raras por parte de Pekín.

Sin embargo, Trump adoptó durante el fin de semana un tono más conciliador.