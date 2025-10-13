El lunes 13 de octubre el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, tras el cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos y expectativas de nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed).

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.433. Cabe mencionar que el viernes cerró la jornada S/ 3.437 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 8.61% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.420 y se vende a S/ 3.450, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.436 a la compra y S/ 3.442 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina exhibían un desempeño dispar la semana pasada, en medio de un ligero avance del dólar en los mercados globales y en una nueva jornada escasa en datos económicos producto del cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos y expectativas de nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed).

El dólar se tomaba un respiro el viernes, después de una fuerte racha esta semana que lo ha puesto en camino de su mejor desempeño en casi un año, ayudado por un yen débil que ha luchado en un escenario de cambio de guardia en el partido gobernante de Japón.

Las autoridades de la Reserva Federal coincidieron en su última reunión de política monetaria en que los riesgos para el mercado laboral estadounidense habían crecido lo suficiente como para justificar un recorte de las tasas de interés, mostraron en la víspera las minutas de la reunión de política monetaria del 16-17 de septiembre.