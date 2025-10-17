Servicios digitales. (Foto: iStock)
Servicios digitales. (Foto: iStock)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Presidencia del Consejo de Ministros aprobó una directiva que regula el consumo seguro de los servicios de información disponibles en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) y

La medida fue oficializada mediante la Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital , publicada hoy en el boletín de Normas Legales del Diario El Peruano.

La directiva crea además la Plataforma de Gestión de Interoperabilidad, un espacio digital destinado a administrar las solicitudes de servicios de información publicados en la PIDE, herramienta clave para el intercambio seguro de datos entre entidades públicas.

LEA TAMBIÉN: Brecha digital se reduce: el smartphone llega al 94.8% de hogares en el Perú

Según la norma, se busca que las instituciones del Estado adopten responsabilidades y procedimientos claros para consumir servicios digitales de forma segura, garantizando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos.

De este modo, se busca minimizar riesgos asociados al uso de información pública en entornos digitales.

El dispositivo se sustenta en el Decreto de Urgencia Nº 007-2020, que establece el Marco de Confianza Digital, así como en las competencias de la Secretaría General de Transformación Digital como ente rector en materia de gobierno digital, confianza digital e interoperabilidad.

TE PUEDE INTERESAR

De la equivocación al acierto: Sunat redefine los servicios digitales
Navegando la complejidad tributaria: El test de beneficio en servicios digitales
Consultorio Tributario: la calificación de los servicios digitales

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.