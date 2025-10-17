La Presidencia del Consejo de Ministros aprobó una directiva que regula el consumo seguro de los servicios de información disponibles en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) y establece medidas orientadas a fortalecer la seguridad y confianza digital en el país.

La medida fue oficializada mediante la Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital Nº 002-2025-PCM/SGTD, publicada hoy en el boletín de Normas Legales del Diario El Peruano.

La directiva crea además la Plataforma de Gestión de Interoperabilidad, un espacio digital destinado a administrar las solicitudes de servicios de información publicados en la PIDE, herramienta clave para el intercambio seguro de datos entre entidades públicas.

Según la norma, se busca que las instituciones del Estado adopten responsabilidades y procedimientos claros para consumir servicios digitales de forma segura, garantizando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos.

De este modo, se busca minimizar riesgos asociados al uso de información pública en entornos digitales.

El dispositivo se sustenta en el Decreto de Urgencia Nº 007-2020, que establece el Marco de Confianza Digital, así como en las competencias de la Secretaría General de Transformación Digital como ente rector en materia de gobierno digital, confianza digital e interoperabilidad.