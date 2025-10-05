Los recorridos de los servicios Aerodirecto Sur y Centro cambiarán desde el domingo 5 de octubre por la construcción de la estación Carmen de la Legua de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao.

Según precisó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), este cambio es parte de la segunda fase del plan de desvío vehicular, el cual implicó que 55 empresas de transporte público modificarán sus rutas desde la primera semana de octubre.

La ATU agregó que la medida también afectará a los vehículos de carga que circulan en la zona.

Aerodirecto Sur recorrerá las avenidas Argentina, Insurgentes, Venezuela y Raúl Haya de la Torre antes de seguir su trayecto normal hacia San Miguel por avenida La Marina. En dirección al aeropuerto Jorge Chávez, el servicio continuará circulando por las avenidas La Marina, Santa Rosa y Morales Dúarez.

Por su parte, Aerodirecto Centro transitará por la avenida Elmer Faucett. Cuando llegue a la zona de obras, hará un giro en U para tomar la avenida Argentina y seguirá por Enrique Meiggs, a la altura de la Universidad de San Marcos, y Óscar R. Benavides hacia el Cercado de Lima. En tanto, en su ruta hacia el aeropuerto, esta no se modificará.

📢 Conoce la modificación de recorrido, en ambos sentidos, de los servicios AeroDirecto Sur y Centro, que entrará en vigencia mañana, 5 de octubre, en la av. Elmer Faucett, en el Callao. ✈️🚌 pic.twitter.com/WjWvBh5zGy — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 4, 2025

LEA TAMBIÉN: Usuarios ya pueden recargar tarjetas de corredores complementarios con Plin

Recordemos que en agosto comenzaron las obras de la estación Carmen de la Legua, perteneciente al ramal de la Línea 4, que conectará con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El plan de desvío, aprobado por la Municipalidad del Callao, incluyó un tramo de la avenida Elmer Faucett, desde el jirón Hipólito Unanue hasta la calle Luna Pizarro.