Metro de Lima y Callao: Aerodirecto Sur y Centro modifican recorrido por obras de la Línea 4. (Foto: Andina)
Metro de Lima y Callao: Aerodirecto Sur y Centro modifican recorrido por obras de la Línea 4. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Los recorridos de los servicios cambiarán desde el domingo 5 de octubre por la construcción de la estación del Metro de Lima y Callao.

Según precisó la (ATU), este cambio es parte de la segunda fase del plan de desvío vehicular, el cual implicó que 55 empresas de transporte público modificarán sus rutas desde la primera semana de octubre.

agregó que la medida también afectará a los vehículos de carga que circulan en la zona.

LEA TAMBIÉN: Corredor Rojo llega a Manchay desde hoy: ¿cuánto será el costo del pasaje?

recorrerá las avenidas Argentina, Insurgentes, Venezuela y Raúl Haya de la Torre antes de seguir su trayecto normal hacia San Miguel por avenida La Marina. En dirección al aeropuerto Jorge Chávez, el servicio continuará circulando por las avenidas La Marina, Santa Rosa y Morales Dúarez.

Por su parte, transitará por la avenida Elmer Faucett. Cuando llegue a la zona de obras, hará un giro en U para tomar la avenida Argentina y seguirá por Enrique Meiggs, a la altura de la Universidad de San Marcos, y Óscar R. Benavides hacia el Cercado de Lima. En tanto, en su ruta hacia el aeropuerto, esta no se modificará.

LEA TAMBIÉN: Usuarios ya pueden recargar tarjetas de corredores complementarios con Plin

Recordemos que en agosto comenzaron las obras de la , que conectará con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

, aprobado por la Municipalidad del Callao, incluyó un tramo de la avenida Elmer Faucett, desde el jirón Hipólito Unanue hasta la calle Luna Pizarro.

Plan de desvío vehicular en la avenida Faucett, entre el Jr. Hipólito Unanue y la calle Luna Pizarro, por el inicio de las obras de la estación Carmen de la Legua (E48) de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
Plan de desvío vehicular en la avenida Faucett, entre el Jr. Hipólito Unanue y la calle Luna Pizarro, por el inicio de las obras de la estación Carmen de la Legua (E48) de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

TE PUEDE INTERESAR

Corredor Azul amplía horario de atención hasta la medianoche: ¿desde cuándo y por qué?
Tren Tumbes-Tacna: MTC brinda nuevos detalles sobre la participación de Corea del Sur
Mañana habrá un paro de transportistas: ¿qué empresas de transporte acatarán la medida?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.