Adriana Cisneros.
Agencia Bloomberg
Adriana Cisneros, jefa de una de las familias más poderosas de la comunidad empresarial venezolana, lidera esfuerzos para recaudar hasta US$ 1,000 millones para un fondo de capital privado que invierta en la nación devastada por la crisis y que busca reconstruirse, según personas familiarizadas con el asunto.

