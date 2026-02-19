El general Francis Donovan sostuvo reuniones en Caracas para abordar temas de seguridad y la hoja de ruta de tres fases impulsada por Washington para Venezuela. Foto: EFE.
El general Francis Donovan sostuvo reuniones en Caracas para abordar temas de seguridad y la hoja de ruta de tres fases impulsada por Washington para Venezuela. Foto: EFE.
El general Francis Donovan, al mando del Comando Sur de , efectuó una visita oficial a Venezuela, donde sostuvo reuniones con representantes del Gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez para revisar cuestiones de seguridad y avanzar en la ejecución del denominado , según comunicó la embajada de EE.UU. en Caracas.

A través de publicaciones en la red social X, la encargada de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, detalló que la agenda del general Donovan incluyó encuentros con autoridades interinas para evaluar la situación de seguridad, garantizar la implementación de la estrategia estadounidense y “promover el objetivo de una Venezuela más alineada con Estados Unidos”.

El plan de tres fases contempla, según Washington, primero la estabilización del país y la restauración de la seguridad, luego la recuperación de la economía, y finalmente una transición hacia una Venezuela “amigable, estable, próspera y democrática”.

Durante la visita, Donovan también reiteró el compromiso estadounidense con una Venezuela “libre, segura y próspera”, en beneficio tanto del pueblo venezolano como de los y del hemisferio occidental, agregó la legación.

Las reuniones, que también contaron con la participación del subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos de Seguridad del Hemisferio Occidental, Joseph M. Humire, fueron calificadas de “productivas” por el Comando Sur.

El viaje de Donovan a Venezuela se produce una semana después de que lo hiciera el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, con quien Rodríguez suscribió un acuerdo energético a largo plazo del que aún se desconocen los detalles.

Con información de EFE.

