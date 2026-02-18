La Casa Blanca dijo este miércoles que hay «pequeños avances» diplomáticos con Irán, pero que todavía persisten las diferencias en el curso de las negociaciones nucleares tras la segunda ronda mantenida el martes en Ginebra.

«Hubo algo de progreso, pero todavía estamos muy lejos en algunos temas. Creo que se espera que los iraníes nos presenten más detalles en las próximas semanas, por lo que el presidente (Donald Trump) seguirá observando los avances», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.

Leavitt no especificó una fecha límite para que los iraníes lleguen a un acuerdo con Washington, pero insistió en que sería muy sabio para Irán alcanzar un trato con la Administración Trump para evitar un posible ataque militar.

Posible ataque militar a Irán

Preguntada al respecto de esta posibilidad, la portavoz insistió en que la primera opción de Trump con cualquier país del mundo es la diplomacia pero dijo que hay «muchas razones y argumentos» que se podrían utilizar para lanzar un ataque contra la nación persa.

«En lo que respecta a Irán, el presidente tiene que tomar una decisión, y la tomará, no voy a revelar cuál podría ser su decisión antes de que la tome. Aún quedan muchos detalles por discutir», declaró Leavitt.

El equipo negociador estadounidense, formado por el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump, sostuvo conversaciones indirectas este martes en Ginebra con el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, con mediación de Omán.

En el diálogo, ambas partes abordaron cuestiones técnicas sobre el levantamiento de sanciones y compromisos nucleares.Washington insistió en incluir el programa de misiles balísticos iraní, lo que Teherán rechazó, evidenciando amplias diferencias.

Tras la reunión en la ciudad suiza, Teherán anunció que se había alcanzado un consenso sobre unos «principios generales» de un acuerdo nuclear, mientras que Washington reconoció avances, pero afirmó que los iraníes «aún no están dispuestos a reconocer» líneas rojas establecidas por Donald Trump.

Restricciones de visado a 18 funcionarios iraníes

Horas más tarde, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que impuso restricciones de visado a 18 funcionarios iraníes y líderes de la industria de telecomunicaciones por la represión en las protestas antigubernamentales que azotaron el país persa recientemente.

El viceportavoz de Estado, Tommy Pigott, explicó en un comunicado que esta sanción se aplicará a personas «cómplices de graves violaciones de derechos humanos» en Irán, como la «inhibición» del derecho de los iraníes a la libertad de expresión y reunión pacífica.

«Seguiremos utilizando todos los medios a nuestro alcance para denunciar y promover la rendición de cuentas por los abusos cometidos por funcionarios del régimen y otras personas», apuntó Pigott, que no desglosó los nombres de quienes se verán afectados por estas restricciones.

El viceportavoz subrayó además que la República Islámica impuso durante las protestas un bloqueo de internet casi total que «restringió la documentación independiente de los abusos y aisló a los iraníes del mundo».

Organizaciones como HRANA, con sede en EE.UU., sitúan en al menos 7,015 los fallecidos durante la represión de las movilizaciones que comenzaron el 28 de diciembre y que pedían el fin de la República Islámica.

Trump exige a Starmer «no perder el control» de la isla Diego García

Por otra parte, Trump, dijo al primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, que «no debería perder el control» de la isla Diego García en el océano Índico.

«Si Irán decide no llegar a un acuerdo, podría ser necesario que Estados Unidos utilice Diego García y el aeródromo ubicado en Fairford para erradicar un posible ataque de un régimen altamente inestable y peligroso», afirmó Trump en la red Truth Social.

No es la primera vez que Trump pide explícitamente al Reino Unido que “no entregue” Diego García ni el resto del archipiélago de Chagos a Mauricio, criticando el acuerdo de Londres para transferir la soberanía a cambio de un arrendamiento de 99 años.