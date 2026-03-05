Hay 96 situaciones de riesgo que exponen a bañistas de Lima Metropolitana. Además, 3 de 4 zonas del litoral no consideradas playas presentan acumulación de basura y desmonte, según el informe de control. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
Redacción Gestión
Redacción Gestión

La Contraloría informó que a accidentes, contaminación y servicios deficientes, tras supervisar 63 playas y cuatro zonas litorales.

A detalle, solo el 37% de los balnearios evaluados —es decir, 23— posee equipamiento completo de salvataje como torres de control, salvavidas, mástiles y banderas de señalización del estado del mar; mientras que en 16, no hay ningún tipo de seguridad.

En tanto, el 57% (36 playas) no tiene puestos de primeros auxilios y una de cada 4 carece de planes de contingencia ante sismos o tsunamis —por ejemplo, Grande y Chica de Santa Rosa—.

LEA TAMBIÉN: Agroexportadores con expectativas por 2 próximos TLC: de qué se trata

El panorama se complica con la la falta de señalizació nya que el 29% (18) de las playas no tiene paneles informativos que adviertan zonas peligrosas, horarios de riesgo o rutas de evacuación. Entre estas figuran playas Los Pulpos y San Antonio (Lurin).

Municipios bajo observación: playas presentan riesgos sanitarios y deficiencias en servicios básicos. Foto: difusión
Falta de higiene en playas

Contraloría revela que en 4 de cada 10 playas no hay módulos de servicios higiénicos, e incluso, algunos poseen baños pero no están conectados a agua ni desagüe, como en la playa Venecia de Villa El Salvador.

y más de la mitad no tiene recipientes con los códigos de colores para arrojar correctamente los residuos.

Asimismo, el 17% (11) de las playas tiene focos contaminantes como desechos, desmontes y maleza, mientras que el41%(26)no tiene certificación vigente de fumigación o desratización,como ocurre en playa Las Ninfas (Pucusana). Dicha situación podría traer mosquitos, roedores y bacterias perjudiciales para la salud.

LEA TAMBIÉN: Sunat: embargos de bienes por deuda tendrán “freno” cuando afecta a terceros

Tres de cuatro zonas del litoral no consideradas playas registran cumulación de basura y desmonte, principalmente en jurisdicciones de Chorrillos, San Isidroy Magdalena.

Finalmente, en varias playas no se cobra estacionamiento en otras, se aplican tasas distintas a las aprobadas por las gestiones municipales, sumado a ello comercios no autorizados que exponen a los ciudadanos, como las escuelas de surf y paddle no registradas en Makaha y Los Yuyos.

En Agua Dulce se detectó que el personal de serenazgo no interviene a personas ajenas a la entidadque solicitan dinero a los veraneantes que usan la zona de parqueo vehicular, lo cual no solo afecta su derecho al libre uso de espacio públicos, sino su seguridad.

