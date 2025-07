En un actividad realizada el último lunes en el Parque de La Muralla, que contó con la participación de los regidores, congresistas y alcaldes distritales de su partido, Renovación Popular, el burgomaestre capitalino llamó al ministro del sector, César Sandoval, a la reflexión y que no ponga trabas a su propuesta.

Previamente, el MTC, a través de un comunicado, lamentó el comportamiento “agresivo y ordinario” de López Aliaga contra Sandoval, actitud que, según indicaron, “ni siquiera se puede calificar de política”.

Sin embargo, este no es el único escollo que tiene que superar López Aliaga, sobre todo, en época electoral.

Tras la convocatoria a elecciones generales, se activaron una serie de restricciones dirigidas tanto para los funcionarios y entidades públicas, entre ellas, el principio de neutralidad, propaganda y publicidad estatal. Estas disposiciones tienen que ser cumplidas por todas las autoridades y altos funcionarios, de lo contrario, podrían ser sancionados.

Frente a ello, López Aliaga ha utilizado sus redes sociales y de la misma Municipalidad de Lima (MML) para no solo anunciar la llegada de los primeros vagones y locomotoras de Caltrain al Perú, sino también para difundir la actividad realizada ayer.

Gestión consultó a dos expertos en temas electorales para ver si este infringió la normativa electoral o no y cuáles podrían ser las sanciones.

Rafael López Aliaga presentó los primeros vagones de los trenes donados por Caltrain, en medio de un mitin en el Parque de La Muralla. Foto: GEC.

NEUTRALIDAD Y PUBLICIDAD ESTATAL, ¿LÓPEZ ALIAGA INFRINGIÓ ESTOS PRINCIPIOS?

De acuerdo con el artículo 16 de la resolución N° 0112-2025-JNE, que aprueba el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en periodo electoral, “ninguna entidad o dependencia pública podrá difundir publicidad estatal durante el periodo electoral, a menos que se encuentre justificada en razones de impostergable necesidad o utilidad pública...”.

Para este análisis se tomó en cuenta dos publicaciones de la cuenta de la red social “X” de la MML, del 11 y 12 de julio, respectivamente. En la primera de ellas, se invita a los vecinos a acudir a la presentación oficial de los trenes donados por Caltrain en una actividad en el Parque de La Muralla, que será amenizada por los cantantes Rubí Palomino y Deivis Orosco.

Anuncio de la Municipalidad de Lima

En la segunda publicación se da cuenta del arribo al Perú del primer lote de vagones y locomotoras de los trenes. Es más, la MML publicó fotos de las personas que se acercaron al terminal portuario con globos celestes y azules en sus manos.

Para el experto en temas electorales, José Naupari, el alcalde de Lima no ha infringido el principio de neutralidad electoral al señalar que lo único que está haciendo es dar cuenta de algo relacionado a su gestión.

“Con este anuncio, él no está haciendo campaña a su favor o de un partido político. A parte de ello, incluso la convocatoria se está haciendo desde la cuenta institucional de la MML y no de su cuenta personal. En conclusión, no configura de ninguna manera neutralidad electoral, habría que evaluar si se infringe la norma de publicidad estatal”, indicó a este diario.

En lo que respecta a la publicidad estatal, el también exasesor legal externo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) consideró que en la convocatoria al evento en el Parque de La Muralla no percibe una infracción a este principio; sin embargo, dijo que en el anuncio de la llegada del primer lote de vagones sí podrían haber problemas.

“¿Es de impostergable necesidad y de necesidad pública anunciar que los trenes ya llegaron? Ahí es un tema discutible, porque el que lleguen o no lleguen es meridianamente irrelevante, lo relevante sería cuando se vayan a poner en operación. Eso es relevante, eso sí es de impostergable necesidad y de necesidad pública, porque si no difundo que empezará a implementarse el nuevo servicio, nadie lo usará”, acotó el experto.

“Puede ser que sea un tema mediático, pero a nivel de utilidad y necesidad pública, ¿qué necesidad tiene la gente de saber que los trenes ya llegaron si aún no van a operar? (...) de impostergable necesidad para comunicarlo será cuando empiecen a operar los trenes, porque tengo que saber dónde están las estaciones, dónde van a parar, cuánto va a costar el servicio, si se hará marcha blanca, ahí sí, pero ahorita, no le veo sentido”, remarcó.

Anuncio de la Municipalidad de Lima

Anuncio de la Municipalidad de Lima

El abogado especializado en derecho electoral, José Villalobos, tiene una posición distinta. A su juicio, el anuncio de la llegada de los primeros trenes roza la línea de lo que está permitido y no; sin embargo, aclaró que las sanciones que se aprueben en época electoral no pueden ser subjetivas, tienen que basarse en hechos concretos.

“Ya estamos entrando al campo subjetivo de lo que uno puede pensar, de que si los trenes funcionarán o no. Lo concreto es que se está anunciando que llegaron. Si funcionarán o no, en otro momento se verá, pero claro, la línea es muy delgada (...) el único que podría determinar lo que es de utilidad y de impostergable necesidad es el JNE. Vamos a ver cómo la MML lo justifica, tienen que precisarlo bien”, señaló a este diario.

En lo que respecta a la convocatoria al evento en el Parque de La Muralla, Villalobos recordó que es una actividad que impulsa la MML y no el partido del alcalde, por lo que, en principio, dijo que no ve ningún problema en ello; sin embargo, recalcó que si en dicho evento se llega a realizar proselitismo político sí habría una infracción.

Precisamente, durante el evento las personas no solo portaron globos celestes y blancos, que son los colores distintivos de Renovación Popular, sino también en varias ocasiones gritaron “Porky presidente”, en alusión a una posible candidatura. Es más, el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, públicamente dijo ante la platea que apoyaría la postulación de López Aliaga al sillón presidencial.

Si bien el alcalde de Lima no tocó ese tema en su discurso, sí se pronunció por diversos temas políticos, así como realizó diversos planteamientos, lo que podría ser considerado como un acto proselitista.

El titular del MTC, César Sandoval, reafirmó que el Tren Lima–Chosica solo avanzará si se cumplen estrictamente los procedimientos técnicos y el marco legal vigente. Foto: MTC.

¿CUÁL ES LA POSIBLE SANCIÓN QUE PODRÍA RECIBIR LÓPEZ ALIAGA?

En lo que respecta a publicidad estatal en época electoral, las entidades públicas tienen que solicitar autorización al JNE para difundirlas en radio y televisión. En cuanto a plataformas virtuales, como “X”, Facebook e Instagram, se reporta en forma posterior; es decir, a la semana siguiente.

“Hay que recordar que no hay una sanción directa. Primero hay una etapa de determinación de la infracción, así como ocurrió con el caso de Yessenia Lozano; o sea, a la primera es un aviso. El encargado de determinar si el funcionario cometió o no una infracción, en primera instancia, es el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1”, sostuvo Naupari, tras precisar que el funcionario o la entidad pueden apelar ante el pleno del JNE.

En caso el pleno del JNE ratifique la sanción, el experto precisó que no habría directamente una imposición de multa. Tomando como ejemplo el caso de López Aliaga, el organismo electoral le pediría a la MML que retire la publicidad indebida y se le exhortará que no lo vuelvan a hacer.

“Solo en el caso de reincidencia o renuencia del retiro de la publicidad, recién ahí se podría iniciar un segundo procedimiento que sí conllevaría a la imposición de una sanción. De acuerdo al reglamento, pese a que es la entidad pública la que incumple la normativa, la sanción recae sobre el titular del pliego, quien sería multado”, apuntó.

La multa oscila entre las 30 y 100 UIT (entre S/160,500 y s/535,000).

El Pleno del JNE decidirá en segunda y definitiva instancia si una autoridad o entidad pública infringió el principio de neutralidad y publicidad estatal. (Foto: GEC)

Precisamente, en mayo pasado el JEE de Lima Centro 1 inició un proceso sancionador contra el burgomaestre por presuntamente haber vulnerado el principio de publicidad estatal, ya que no habría cumplido con presentar el reporte posterior de dos publicaciones realizadas en la página de Facebook de la MML dentro del plazo de siete días hábiles.

Además, a inicios de este mes, el grupo de fiscalización de dicho organismo elaboró un informe en el que determinó que López Aliaga habría infringido el principio de neutralidad electoral por dos motivos.

Estos son: por usar en mítines e inauguraciones de obras polos o ropa de color celeste, relacionado a su partido, y por utilizar el mismo color en el logo de su nombre, que aparece en las diversas transmisiones que realiza desde sus cuentas personales y de la propia MML. El JEE de Lima Centro 1 tendrá la última palabra.