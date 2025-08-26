El expresidente Martín Vizcarra participó de una nueva audiencia judicial. Esta vez desde el penal Ancón II. Foto: Captura Justicia TV.
El expresidente Martín Vizcarra participó de una nueva audiencia judicial. Esta vez desde el penal Ancón II. Foto: Captura Justicia TV.
Redacción Gestión
El expresidente de la República, , reapareció este martes en audiencia judicial y denunció que fue trasladado de manera sorpresiva del al penal , la noche del viernes 22 de agosto. Según relató, el cambio se realizó sin que mediara resolución ni comunicación oficial del .

“Simplemente me subieron a un carro y me trajeron a otro penal. Es un abuso contra mi persona”, señaló Vizcarra durante la sesión. Además advirtió que ha recibido información sobre un posible nuevo traslado.

El exmandatario insistió en que estos movimientos contradicen la clasificación penitenciaria inicial que lo ubicaba en Barbadillo, y solicitó dejar constancia del incidente en el marco de su proceso.

No obstante, afirmó que continuará participando en las audiencias: “Esté donde esté, siempre me uniré a las sesiones porque confío en la justicia, aunque a veces se comenten actos de injusticia en mi contra”.

Ante la denuncia, el tribunal aclaró que el no tiene competencia sobre los traslados de internos entre penales, pues esta es una facultad exclusiva del , adscrito al Ministerio de Justicia. Los jueces precisaron que su función se limita a garantizar la presencia del procesado en las audiencias.

En la misma sesión se programó la próxima audiencia del juicio oral contra Vizcarra para el jueves 28 de agosto, entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m. Asimismo, el Poder Judicial fijó para el viernes 29 de agosto la audiencia de apelación contra la prisión preventiva que pesa sobre el exjefe de Estado.

Por el momento, permanecerá recluido en el penal de Ancón II a la espera de que se defina su situación penitenciaria.

