Este viernes 14 de noviembre se realizará un nuevo paro de transporte —el cual divide a los gremios— pero que ya obligó a que el Ministerio de Educación suspenda las clases presenciales—. En esa línea, desde el Ministerio de Salud informan sobre el flujo de atención a pacientes con citas médicas programadas.

“Los hospitales e institutos de Lima Metropolitana atenderán con normalidad a los pacientes citados”, detallaron en un comunicado desde el Minsa.

Además, también se realizarán con normalidad las operaciones y procedimientos pautados para este viernes 14 de noviembre.

Respecto a los ciudadanos que no puedan acudir a sus citas, podrán reprogramarlas previa coordinación directa con su establecimiento de origen.

Transportistas de Lima y Callao han anunciado un nuevo paro este 14 de noviembre. Sin embargo, algunos gremios no participarán de la medida. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

¿Habrá paro de transporte?

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, comentó a Canal N que un sector formal no acatará el paro convocado para este 14 de noviembre.

“El Ministerio de Educación se ha apresurado (...) Se van al paro colectivos sociales que pueden marchar pero también hay infiltraciones que han originado respuestas negativas de la Policía (...) No nos mezclen. No es un paro de transportistas”, aclaró.