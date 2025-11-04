El presidente de la República, José Jerí, llegó este martes hasta Acho, junto con el premier y otros ministros, para reunirse con dirigestes y un grupo de transportistas que realizaron un paro en protesta por la criminalidad que ataca a su sector.

En las primeras horas de la mañana, de acuerdo con reportes televisivos, los pasajeros deben tomar colectivos e incluso pagar un pasaje mayor para llegar a su destino. En los distintos puntos, como Acho y la Panamericana se observa presencia policial.

“Vamos a tomar algunas ideas de lo que será una estrategia mucho más contundente, en un nivel extenso, de contraataque contra la delincuencia, habiendo ya mapeado gran cantidad de bandas. Y, sobre la lógica de ello se van a generar más resultados”, mencionó.

LEA TAMBIÉN: Disparan contra bus de empresa ETUL4SA en Chorrillos a pocas horas del paro de transportistas

Asimismo, dijo que están revisando qué medidas pueden ir como parte de la actualización del estado de emergencia, y qué otras irían mediante facultades delegadas, que tendría que otorgar el Congreso.

El Estado - dijo el jefe de Estado - lamentablemente no ha sabido articular todos los esfuerzos, “cada uno ha estado en su isla”.

“Con la PNP, con el Ejercito, con los gobierno locales estamos comenzando a articular de una forma distinta y contundente; y en ello, cuesta afinar tuercas. Habrá una mejor articulación”, resaltó.

Tras la reunión con dirigentes, el presidente de la República señaló que se han realizado algunas precisiones y que los transportistas, con los que se han reunido, se han quedado conformes, “en la medida” que se cumplan los acuerdos que aún faltan.

¿Qué líneas paralizaron este 4 de noviembre?

- Sol de Oro.

- Santa Catalina.

- Urbanito.

- Etuchisa.

- Edilberto Ramos.

- Loritos.

- Consorcio Vías.

- El Rápido.

- Corporación CTI.

- Transportes Cruz del Centro.

- Vipusa.

- La 41.

- Consorcio Villa.

- La Zeta.

- El Cóndor.

- Huáscar.

- La 50.

- Santa Cruz