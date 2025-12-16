Este miércoles 17 de diciembre se debatirá en la Comisión Permanente del Congreso la votación final del dictamen que amplía el Registro Integral de Formalización Minera- Reinfo hasta diciembre del 2026.

Al respecto, Jorge Montoya (Honor y Democracia) manifestó su rechazo a esta medida porque no resuelve los problemas estructurales de formalización minera.

“No hay solución prolongando el Reinfo porque no existe ley que pueda sacarse en dos meses para poder solucionar el problema (...) Se los lleva a la mecedora y con esta prolongación no habrá solución perfecta”, indicó.

A su criterio, de no establecerse reformas, “se pone trabas a la formalización” con las constantes prórrogas del Reinfo.

En tanto, la legisladora Karol Paredes sostiene que la ampliación del Reinfo “termina favoreciendo a la minería ilegal” y perjudica “el orden, la legalidad y el medio ambiente”.

“Debemos apostar por la formalidad, por un desarrollo sostenible y por generar herramientas reales que protejan nuestros recursos naturales y a las comunidades que dependen de ellos”, comentó en X.

Mineros informales piden que se amplíe el Reinfo y protestan frente al Congreso de la República. Fotos: joel Alonzo / GEC.

Vale acotar que el Congreso aprobó, en primera votación, la ampliación del Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2026: 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones.

Lideraron el apoyo a la prolongación del Reinfo bancadas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú. A estas se suman promotoras como Juntos por el Perú, Bancada Socialista y Perú Libre.