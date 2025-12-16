Ampliación del Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2026 buscaría dar más tiempo a pequeños mineros para completar sus procesos de regularización, según la iniciativa. Foto: Andina
Este miércoles 17 de diciembre se debatirá en la Comisión Permanente del Congreso

Al respecto, Jorge Montoya (Honor y Democracia) manifestó su rechazo a esta medida porque no resuelve los problemas estructurales de formalización minera.

(...) Se los lleva a la mecedora y con esta prolongación no habrá solución perfecta”, indicó.

A su criterio, de no establecerse reformas, “se pone trabas a la formalización” con las constantes prórrogas del Reinfo.

En tanto, la legisladora Karol Paredes sostiene que la ampliación del Reinfo “termina favoreciendo a la minería ilegal” y perjudica “el orden, la legalidad y el medio ambiente”.

“Debemos apostar por la formalidad, por un desarrollo sostenible y por generar herramientas reales que protejan nuestros recursos naturales y a las comunidades que dependen de ellos”, comentó en X.

Mineros informales piden que se amplíe el Reinfo y protestan frente al Congreso de la República. Fotos: joel Alonzo / GEC.
: 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones.

Lideraron el apoyo a la prolongación del Reinfo bancadas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú. A estas se suman promotoras como Juntos por el Perú, Bancada Socialista y Perú Libre.

