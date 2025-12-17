A este contexto se suma que la Comisión Permanente decidirá hoy miércoles 17 de diciembre si se concreta una nueva prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), votación que tiene divididos a los mismos congresistas.

Para hacer una radiografía de la situación de esa actividad y conocer las expectativas de los empresarios del ramo en este periodo preelectoral, Gestión conversó con algunos líderes empresariales del sector.

LEA TAMBIÉN: Cerca de 270 mil hectáreas se han visto afectadas por la minería ilegal

Inversiones a octubre

La producción de minería a octubre último creció en 3.17%, y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) detalla que, en el caso del cobre, alcanzó las 2.2 millones de toneladas en ese periodo, un crecimiento del 3.0%, aunque en el caso del oro, con 90.5 toneladas, tuvo una caída del 0.3%.

El ministerio reporta que las inversiones mineras en igual periodo alcanzaron los US$ 4,481.9 millones, un crecimiento del 17.7% en comparación con los US$ 3,808.5 millones de igual periodo del 2024.

Sin embargo, para Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Antamina y presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), las expectativas de producción e inversiones en el ramo minero no son auspiciosas.

En el primer caso, refirió que la producción de cobre, que es nuestro principal producto de exportación, tiene un crecimiento marginal y no se espera que cambie mucho su situación al cierre del 2025, al igual que la del oro.

Coincidió en que la extracción de esos minerales estaría manteniendo una tendencia de estancamiento, que se aprecia en los dos últimos años, donde el cobre y el oro procesados formalmente, no tuvieron una variación significativa.

El 2023 y el 2024, el Perú mantuvo una producción cuprífera en torno a los 2.7 millones de toneladas métricas finas, y de oro, en 109 toneladas, volumen que representa la mitad que las más de 200 toneladas de ese metal precioso registradas hace casi dos décadas atrás.

Solo US$ 1,800 millones van a nuevos proyectos

En cuanto a las inversiones en el ramo, Torreblanca estimó que este año podría estar llegando a los US$ 5,300 millones, es decir que podrían crecer 7.30% respecto al 2024, pero refirió que, de esa cantidad, la mayor parte, US$ 3,500 millones, son inversión “vegetativa”, es decir, capital de sostenimiento para mantener las operaciones en curso o corrientes.

El resto, US$ 1,800 millones, son para nuevas inversiones, que corresponden a proyectos de construcción de minas, ya sean nuevas, o de ampliaciones de minas en operación, o de extensión de su vida útil, como los casos de Minas Justa, Ferrobamba, Antamina, ampliación de Cuajone, Tía María, y el posible inicio de construcción de Zafranal.

Julia Torreblanca, titular de la SNMPE, señala que los niveles de inversión minera en Perú deberían ser mucho mayores, al ritmo en que crece la cotización del cobre y el oro (Foto: SNMPE)

Sin embargo, dada la tendencia de alza continua en los precios del cobre y el oro, señaló que las inversiones del sector deberían ser muy superiores a los niveles actuales, y concluyó en que el Perú no está aprovechando estos periodos de altas cotizaciones.

El estancamiento en las inversiones lo atribuyó a diversos factores, principalmente a que se mantiene la excesiva lentitud de los trámites y permisos para el desarrollo de proyectos, lo cual requiere que se complete ya la anunciada Ventanilla Única Digital para la Minería, a lo que se suma ahora la incertidumbre por la coyuntura electoral.

Minería ilegal: principal factor de riesgo

Consideró al avance de la minería ilegal, como principal freno a las inversiones mineras formales, señalándola como un gran factor de riesgo, pues no solo genera un grave deterioro del entorno ambiental y social, sino que alimenta conflictos con las comunidades, afecta la seguridad ciudadana y jurídica en diversas regiones, y distorsiona la percepción pública sobre la minería en general.

En esa línea, se refirió al dictamen que aprobó el Pleno del Congreso de la República en primera votación del texto sustitutorio para extender la vigencia del Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2026, y que la Comisión Permanente del Congreso espera someter a segunda votación este miércoles 17.

Torreblanca insistió en que, en principio, como gremio, se oponen a la extensión del Reinfo, señalando que el mismo debe concluir este 31 de diciembre, como ya lo había planteado la anterior administración del Minem.

Sin embargo, refirió que se podría extender por un tiempo adicional el proceso de formalización para concluir con la adecuación de los mineros informales (a las exigencias para incorporación como formales).

LEA TAMBIÉN: Confiep alerta sobre grave retroceso en la lucha contra la minería ilegal

Piden a OEFA y Osinergmin iniciar fiscalización

Señaló que, de ninguna manera se puede permitir el retorno de los 50 mil mineros que habían sido excluidos del Reinfo por el Minem en junio último, porque no estaban realizando actividades, las habían suspendido o operaban en zonas restringidas o prohibidas.

Pero, además, plantean que el proceso de formalización no solo siga en manos del Minem, sino que, en el dictamen de la ley a aprobar en la Permanente, se incluya que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) inicien ya su tarea de fiscalización en medio ambiente y seguridad, respectivamente, a los mineros en formalización.

LEA TAMBIÉN: Metso fija a Perú como mercado clave en su nueva estrategia global para liderar en minería

En cualquier caso, dio a entender que la vigencia del Reinfo no favorece a los pequeños mineros, artesanales o a los de subsistencia, sino a la minería ilegal, que mueve cerca de US$ 12,000 millones en ventas de minerales obtenidos al margen de la ley por año.

Pidió además que se ponga atención para ver qué congresistas apoyan con sus votos a la prórroga del Reinfo, y que los candidatos que participan en la campaña electoral garanticen que el financiamiento de sus campañas proviene de fuentes legales, y no ilegales, a fin de evitar filtraciones de dinero proveniente de la minería ilegal.

Miguel Cardozo: los otros retos pendientes

Miguel Cardozo, CEO de Alturas Minerals, coincidió en que uno de los retos principales que afronta la minería formal, es combatir a la minería ilegal, y a las mafias internacionales vinculadas a esa actividad ilícita, que están agobiando al país.

En tal sentido, remarcó que se debe tener cuidado en no extender la vigencia del Reinfo más allá de diciembre de este año, pues existen cerca de 50 mil mineros que fueron retirados de dicho registro y que están intentando retornar al mismo.

Miguel Cardozo, presidente y director ejecutivo de Alturas Minerals Corp. Foto: EC

Pidió tener en cuenta que hoy la minería formal tiene un peso del 10% en el PBI, y que, al ritmo en que está creciendo la cotización del cobre y el oro, esa participación puede seguir escalando.

Refirió que la minería, pese a estar sometida a una agresión continua desde hace más de una década, busca mantener e incrementar su producción, aunque al ritmo que esta se desarrolla no sea suficiente para aprovechar todo el potencial que puede ofrecer nuestro país.

En tal sentido, Cardozo remarcó que otro de los retos para el sector, es dotarlo de infraestructura vial y ferroviaria, que facilite su acceso a las zonas de producción, por lo cual señaló que el desarrollar proyectos de ese tipo debe ser una de las prioridades del próximo Gobierno.