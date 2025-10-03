Live Nation informó que el Lima Music Arena será el primer estadio cubierto en Perú que albergará recitales. Se prevé su inauguración para mediados del 2028. Foto: Live Nation
Live Nation informó que el Lima Music Arena será el primer estadio cubierto en Perú que albergará recitales. Se prevé su inauguración para mediados del 2028. Foto: Live Nation
, el primer recinto techado exclusivo para conciertos en Perú.

La empresa trasnacional detalló que este espacio tendrá capacidad para 18,500 personas, y se ubicará en la Explanada Olguín, al costado del Jockey Plaza.

Se espera que Lima Music Arena albergue más de 100 conciertos por año, e incluya en su oferta tours de espectáculos mundiales, artistas nacionales y talentos emergentes locales.

Según Live Nation, la construcción del Lima Music Arena está a cargo de su equipo creativo y Blueprint Studio, en colaboración con Gensler, Miranda Arquitectos y BL Arquitectos, y su inauguración está prevista para mediados del 2028.

Lima Music Arena se ubicará al lado del Jockey Plaza. Prevén desde Portalia integrarla con hoteles para convertirse en un polo turístico. Foto: Miguel Bellido/ El Comercio.

“Lima es un mercado clave para nosotros y estamos convencidos de que Lima Music Arena acercará a los mejores artistas del mundo a esta comunidad de fanáticos de la música que no deja de crecer“, dijo a la prensa Michael Rapino, CEO de Live Nation.

En tanto, Fréderic Servant, presidente del directorio de Portalia SA —propietaria del terreno donde se levantará Lima Music Arena— señaló que el recinto en la Explanada Olguín será de última generación y convertirá a Lima y Santiago de Surco en “referentes del entretenimiento en América Latina”.

“Además, se integrará de manera ideal con los hoteles que venimos desarrollando en la zona, dando vida a un nuevo polo de turismo y entretenimiento para la ciudad”, relató.

