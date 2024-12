Jerí Ramón, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), denunció que el presupuesto público designado para 2025 ha sufrido una reducción de más de S/ 100 millones para la casa de estudios superiores en comparación con el presupuesto de 2024.

Como se sabe, el Parlamento está evaluando los dictámenes de las leyes de Presupuesto, Equilibrio Financiero y Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2025, que fueron presentados por el Ejecutivo.

En este contexto, Ramón Ruffner señaló que la reducción del presupuesto no solo afecta a San Marcos, sino también a otras universidades públicas.

“Nos han reducido 101 millones de soles en el presupuesto para el año 2025. Se dice [que] las obras están ya casi por acabarse, y no es cierto, porque [para] una obra en San Marcos no solamente es que se acabe el cascarón, sino que tienes que equiparla, porque qué haces con un elefante blanco si no se tiene las comodidades para los alumnos”, resaltó.

“En este momento, estamos con un presupuesto deficiente, y no solamente San Marcos, todas las universidades públicas. Justamente, anteayer he estado toda la mañana en el Congreso (…) porque no es posible que no se entienda la problemática de la universidad pública”, agregó.

Trabajos de la Línea 2 del Metro de Lima en San Marcos

Por otro lado, la rectora de San Marcos señaló que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el Ministerio de Transportes (MTC) y su universidad han alcanzado un acuerdo sobre las obras de la Línea 2 del Metro de Lima, las cuales se realizan en las cercanías del campus.

“Eso se ha arreglado, ATU ha ido con el MTC a la Asamblea Universitaria a sustentar. San Marcos pidió una compensación social, no pidió plata (…), porque si a mí me tocan mi clínica [universitaria], tienen que arreglar la clínica, y con cualquier espacio que te toquen tiene que haber una compensación social, porque los perjudicados son los alumnos, los profesores y también los trabajadores”, resaltó.

