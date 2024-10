Jerí Ramón, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), expresó su intención de pedir la anulación del proceso electoral universitario como respuesta a los recientes disturbios en la institución.

“Yo soy de la idea de que se anule (proceso electoral), es lo que yo voy a llevar a la asamblea, es mi posición. Me llegan un montón de insultos. Yo soy madre de familia, no me gustarían que a mis hijos los golpeen. Soy una rectora democrática, que en estos tres años, no he hecho una función política”, declaró para Exitosa.

“Voy en la línea de anular el proceso electoral, porque se ha visto mucha violencia. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió un pronunciamiento, pero lo curioso es que ONPE niega el primer día a San Marcos coordinar con ellos; ese mismo día sacan un pronunciamiento, al día siguiente se incorpora ONPE, levantan las techas, después se retiran, entonces también debe ser una institución que nos dé confianza”, agregó.

Solicitan su renuncia en San Marcos

Ante estos disturbios, estudiantiles y catedráticos de la universidad han exigido la renuncia de Jerí Ramón como rectora. Ante esta demanda, la máxima autoridad de la institución afirmó que permanecerá en el cargo, aunque aclaró que no tiene intención de perpetuarse en el puesto.

“Yo me mantengo en el cargo, no porque quiera, yo he sido elegida hasta el 2026; y es cierto que también se dice que la rectora quiere perpetuarse en el cargo. Yo tengo ser clara: yo tengo el máximo honor de haber sido elegida la rectora de la Decana de América y por estar haciendo un trabajo que muchos años no se ha hecho: recuperar parte del patrimonio de San Marcos. Yo no vendí, yo no empeñé nada de San Marcos y yo trabajo las 24 horas”, resaltó en RPP.

Jerí Ramón Ruffner habló sobre la situación en San Marcos.

En esa línea, Ramón Ruffner indicó que, tras terminar su periodo, tampoco postulará a ningún cargo de gobierno en la Decana de América, aunque dijo que tiene “sueños mucho más grandes”.

“Yo no tengo ningún interés de seguir como rectora (…), sería pecado mortal que yo quiera quedarme en el poder, porque cinco años manejarse a San Marcos es manejar dos ministerios, y por todas las situaciones que se dan. Y hay otra cosa muy importante: yo ni siquiera volvería a postular ni como decana, volvería a mis aulas a dictar mi clase, porque creo que, después de haber sido coronada como la primera mujer rectora de la Decana de América, yo no bajaría al llano a querer volver a postular como asambleísta, como consejera o como decana”, aseveró.

