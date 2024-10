La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón reiteró que no contempla la posibilidad de renunciar a su cargo luego de los enfrentamientos que se registraron al interior del campus por las elecciones internas.

“Yo me mantengo en el cargo y no porque quiera, sino porque he sido elegida hasta el 2026. Yo trabajo las 24 horas y no tengo ningún interés en perpetrarme en el poder. Manejar San Marcos por cinco años es como manejar dos ministerios”, sostuvo en RPP.

Asimismo, manifestó que no está considerando postular al cargo nuevamente. “Yo ni siquiera volvería a postular ni como decana, volvería a mis aulas a dictar mi clase, porque creo que, después de haber sido coronada como la primera mujer rectora de la Decana de América, yo no bajaría al llano a querer volver a postular como asambleísta, como consejera o como decana”, añadió.

Sobre las protestas y agresiones que se registraron en la UNMSM contra el proceso electoral para la elección de decanos, autoridades de gobierno y representantes estudiantiles, indicó que se trataría de una “pugna política” entre grupos estudiantiles.

“Esto es una cuestión política, San Marcos es política. Lo más fácil es atacar a la rectora y yo entré con un voto universal para cambiar la universidad. Entre ellos mismos se están enfrentando. (…) Este es un pleito entre agrupaciones estudiantiles que están en una campaña política”, puntualizó.

En ese sentido, se mostró de acuerdo con la renuncia del comité electoral y anunció la convocatoria a Asamblea Universitaria para este lunes 21 de octubre.

“Yo también estaba de acuerdo con que renuncie el comité electoral y que se anule este proceso, por los problemas que están ocurriendo en la universidad. Esto escapa al control de Rectorado, porque el Comité Electoral es un órgano autónomo, elegido por la Asamblea Universitaria (AU), que es el máximo órgano de gobierno de la universidad”, señaló.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.