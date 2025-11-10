El alcalde de Lima insistió en que el tren Lima - Chosica será una realidad pronto tras reuniones con el MTC. Foto: MML
El alcalde de Lima insistió en que el tren Lima - Chosica será una realidad pronto tras reuniones con el MTC. Foto: MML
, informó que dentro de poco recibirán US$ 180 millones del Poder Ejecutivo como parte de un financiamiento del Banco Mundial para “un plan intensivo” de semaforización.

Según dijo el burgomaestre, estos recursos permitirán una transitividad intensiva en la capital a fin de mitigar los altos índices de embotellamiento.

“Estamos detrás de que se pueda concretar y empiece a funcionar (el plan) lo más pronto posible”, comentó a los medios.

Asimismo,

“Intentamos un tipo de aproximación con Rutas de Lima. Hay que hacer mantenimiento y un plan Verano (...) Nosotros vimos que no era conveniente tener un avance porque pretendían volver a cobrar (peajes) y no fue una buena conducta de la empresa. No descartamos que a través de una medida judicial pidamos una administración temporal para que el servicio no se vea afectado”, añadió.

Además, , debido a que se concretaron reuniones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que “sea una realidad en el menor tiempo posible”.

