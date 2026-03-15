La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) concluyó este domingo 15 de marzo la última jornada del examen correspondiente al proceso de Admisión 2026-II, con la participación de 4,656 postulantes que compitieron por 108 vacantes para la carrera de Medicina Humana.

Con esta evaluación culmina el proceso de admisión que se desarrolló en cuatro fechas de examen, cuyos resultados podrán ser consultados por los postulantes a partir de las 4 p.m. a través del siguiente enlace oficial.

En total, el proceso de Admisión 2026-II de la UNMSM contó con la participación de 27,735 postulantes, quienes compitieron por 5,804 vacantes distribuidas en 81 escuelas profesionales de la Decana de América.

La rectora de la universidad, Jeri Ramón Ruffner, acompañada por decanos de las distintas facultades y otras autoridades universitarias, recorrió la ciudad universitaria para supervisar el adecuado desarrollo de esta etapa final del proceso de admisión.

El domingo 15 de marzo concluyó el proceso de admisión con el examen para la carrera de Medicina Humana | Foto: Andina

En el examen del 15 de marzo, correspondiente exclusivamente al área de Medicina Humana, 2,584 postulantes son mujeres, lo que representa el 55 % del total, mientras que 2,072 son varones, equivalente al 45 %.

Durante la jornada, Ramón Ruffner destacó el esfuerzo de los jóvenes y reafirmó el compromiso de la universidad con la educación pública.

Asimismo, felicitó a los estudiantes que lograron una vacante en este proceso 2026-II y los exhortó a aprovechar la oportunidad de formarse en la universidad más antigua de América, recordando que el ingreso es altamente competitivo.

También motivó a los nuevos sanmarquinos a perseverar en sus metas, señalando que ingresar a la Decana de América constituye solo el inicio de una etapa de formación profesional y responsabilidad con el país.

La UNMSM destacó que el examen de ingreso se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad. Los postulantes fueron sometidos a una rigurosa revisión al momento de ingresar al campus, mediante el uso de equipos detectores de metales, con el fin de garantizar la transparencia del proceso.

Asimismo, para reforzar la seguridad tanto dentro como fuera del recinto universitario —especialmente en las puertas 1, 3 y 8, habilitadas para el ingreso de los postulantes— se contó con la presencia de personal especializado de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima.

El examen de ingreso ordinario fue organizado por la Oficina Central de Admisión (OCA) y se desarrolló con total normalidad y sin registrarse incidentes. Con esta última jornada se cierra oficialmente el proceso de admisión 2026-II de la Decana de América.