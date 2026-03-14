La Universidad Europea inauguró una oficina de atención en Lima para orientar a estudiantes peruanos interesados en cursar programas en España o en modalidad online. Foto: Cortesía.
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Giancarlos Torres
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El interés de los estudiantes peruanos por cursar estudios superiores en el extranjero sigue en aumento. En ese contexto, la Universidad Europea inauguró una oficina de atención en Lima para quienes buscan acceder a programas universitarios en España o mediante modalidades de formación internacional a distancia.

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