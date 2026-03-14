De acuerdo con datos de la universidad, en 2025 más de 1,000 peruanos eligieron la Universidad Europea para continuar con su formación. De ese total, el 61% optó por estudiar en modalidad online, mientras que el 39% decidió viajar a España para cursar programas presenciales.

Entre el 2019 y 2026, más de 3,300 peruanos se han graduado en esta universidad.

Perú como mercado estratégico

La nueva sede, ubicada en San Isidro, funcionará como un punto de información directa sobre la oferta académica de la institución, los procesos de admisión y las alternativas de estudio disponibles para los estudiantes peruanos.

Para la universidad, el crecimiento de estudiantes peruanos responde a una tendencia sostenida de mayor interés por la educación internacional.

Sergio Calvo, vicerrector de Relaciones Institucionales de la institución, señaló que el país ocupa un lugar relevante dentro de la estrategia regional.

“Perú es un país claramente estratégico para nosotros. Desde hace años venimos viendo un interés creciente y sostenido por parte de estudiantes peruanos en nuestra propuesta académica, tanto en modalidad online como presencial”, afirmó.

El auge de la modalidad online

Uno de los factores que explica el crecimiento de estudiantes peruanos es el avance de la educación online. La institución sostiene que esta modalidad se ha convertido en una pieza clave para ampliar el acceso a formación internacional.

Calvo explicó que este formato responde a una realidad cada vez más extendida entre profesionales que buscan seguir estudiando sin interrumpir su actividad laboral o sus responsabilidades personales.

“La modalidad online responde muy bien a una realidad actual: hay cada vez más estudiantes y profesionales peruanos que quieren acceder a una formación internaciona, pero sin renunciar a su vida personal, laboral o familiar en el país”, indicó.

La Universidad Europea inauguró una oficina de atención en Lima para orientar a estudiantes peruanos interesados en cursar programas en España o en modalidad online. Foto: Cortesía.

Posgrados concentran la mayor demanda

Los datos de matrícula muestran además una fuerte concentración de estudiantes peruanos en programas de posgrado.

Según las cifras institucionales, el 60% de los estudiantes provenientes de Perú se encuentra matriculado en programas de máster universitario oficial , mientras que el resto se distribuye entre grados, educación continua y otras modalidades académicas.

El perfil del estudiante también varía según el formato de estudio. Mientras que los programas presenciales suelen atraer a estudiantes jóvenes interesados en vivir una experiencia universitaria completa en España, la modalidad online es preferida por profesionales que buscan especializarse sin dejar sus actividades laborales.

El segmento educativo en el que se concentran el 60% de los alumnos procedentes de Perú es master universitario, reconocido por la Sunedu. Foto: Universidad Europea.

Áreas de estudio con mayor demanda

En cuanto a las preferencias académicas, las carreras vinculadas con empresa, ingeniería y tecnología destacan entre los estudiantes peruanos .

Las estadísticas de la universidad indican que el área de Empresa concentra el mayor número de alumnos del Perú, con el 35% del total. Le siguen ingeniería (19%), arte y diseño (9%), educación (9%) y derecho (8%), entre otros campos de conocimiento.

Calvo señaló que esta tendencia refleja la búsqueda de programas que combinen empleabilidad, innovación y proyección internacional.

“Hay un interés muy claro por áreas que combinan empleabilidad, innovación y proyección internacional. Muchos profesionales buscan actualizar conocimientos, especializarse y ganar una visión más global para avanzar en su carrera”, explicó.

El área de conocimiento más demandada por los alumnos peruanos es Empresa, con un 35% de alumnos estudiando en la misma. Foto: Universidad Europea.

Alta demanda de información

El crecimiento del interés también se refleja en las consultas recibidas por la universidad. Durante 2025, la institución recibió más de 30,000 solicitudes de información de potenciales estudiantes peruanos interesados en su oferta académica.

Del total de consultas, el 93% correspondió a personas interesadas en estudiar en modalidad online, mientras que solo el 7% evaluaba viajar a España para seguir estudios presenciales.

En cuanto al tipo de programa consultado, la mayor proporción de solicitudes se concentró en los másteres oficiales dentro de la modalidad online, que representaron el 86% de las consultas en ese segmento.

Convenios y apoyo financiero

La universidad también ha establecido acuerdos con instituciones peruanas para ampliar el acceso a sus programas. Entre ellos figuran convenios con el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) y con la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) , que buscan facilitar el acceso a educación superior y promover el intercambio de conocimiento.

Asimismo, la institución mantiene colaboraciones con la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) , que permitirán a estudiantes peruanos acceder en 2026 a ayudas parciales del 50% para cursar maestrías oficiales en modalidad online.

Según Calvo, este tipo de iniciativas forma parte de una estrategia orientada a facilitar el acceso a la educación internacional y fortalecer la relación con el ecosistema educativo peruano.

Inserción laboral

La empleabilidad es otro de los ejes del modelo académico de la universidad. De acuerdo con sus datos institucionales, la tasa de empleabilidad de sus egresados alcanza el 91% .

Según la casa de estudios, los profesionales formados en la institución suelen insertarse con mayor rapidez en sectores vinculados con empresa, tecnología, ingeniería, gestión, innovación y áreas emergentes relacionadas con la sostenibilidad .