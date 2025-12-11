La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) informó esta noche que se declara en emergencia debido a diversos recortes presupuestales que afectan su normal funcionamiento, así como la ejecución de proyectos que ya se encontraban en agenda.

A través de un comunicado, la decana de América detalló que son S/ 100 millones los que se le han recortado a su presupuesto en relación con el recibido el año pasado, 2024, y que afectan directamente a “estudiantes, docentes y trabajadores, quienes mantienen su compromiso ejemplar pese a las limitaciones de recursos para el desarrollo de las actividades académicas, de investigación y servicios”.

Pese a la crisis económica que enfrenta, agregó, San Marcos domina el panorama académico peruano: cuenta con más de 650 investigadores en RENACYT, el mayor índice de empleabilidad de egresados y el primer puesto en rankings de Sunedu, Scimago y Q5.

Ante lo expuesto, informó que “se declara en emergencia” debido a que el recorte mencionado pone en riesgo el desarrollo educativo, al restringir proyectos de infraestructura investigación y responsabilidad social.

Finalmente, la UNMSM exhortó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo “a remediar estas deficiencias y apoyar a esta venerable institución, próxima a cumplir 500 años al servicio del Perú”.