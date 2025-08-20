Real Plaza Trujillo anunció que encenderá las luces de sus instalaciones para reforzar la seguridad en la zona, medida que no implica la reapertura del centro comercial. Foto: Andina.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Con la finalidad de aportar a la seguridad en su entorno, anunció que desde este martes 19 de agosto se encenderán las luces de su sede en Trujillo, medida que busca mejorar la iluminación en los alrededores del .

La decisión fue tomada tras una reunión sostenida con vecinos, comerciantes de la zona y el , quienes expresaron su preocupación por el impacto del creciente índice de .

Según informó la compañía, la iniciativa responde al pedido de la comunidad y de las autoridades locales para reforzar la tranquilidad de las personas que transitan y residen en el área.

LEA TAMBIÉN: Proponen declarar ‘estado de sitio’ en Trujillo: ¿qué implica esta medida?

“Queremos agradecer a las autoridades municipales por facilitar la comunicación con los representantes de los negocios y vecinos afectados por esta situación”, señaló la empresa en un comunicado.

Real Plaza aclaró que esta acción no significa la reapertura del centro comercial ni la reactivación de sus operaciones comerciales. “Se trata de una medida orientada exclusivamente a colaborar con la comunidad”, enfatizó la compañía, al tiempo que adelantó que evalúa implementar acciones adicionales que fortalezcan la seguridad y la confianza de la ciudadanía.

La empresa remarcó que su compromiso está centrado en el bienestar de las personas y en la construcción de espacios que promuevan la tranquilidad en la ciudad.

LEA TAMBIÉN: Real Plaza Trujillo: ¿ya hay fecha para su reapertura? esto dice la empresa

Alcalde descarta pronta reapertura

El alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna, negó recientemente que la comuna haya sostenido conversaciones con los administradores de Real Plaza respecto a una eventual reapertura antes de que culmine el año. Precisó que aún existe una investigación en curso que debe concluirse previamente.

Como se recuerda, la noche del de la zona de comida rápida y juegos infantiles del centro comercial. Este incidente dejó al menos seis personas fallecidas y más de 80 heridos.

