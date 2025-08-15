Atentado en Trujillo. (Foto: Difusión)
Atentado en Trujillo.
El alcalde provincial de , Mario Reyna Rodríguez, ha propuesto un régimen especial jurídico, donde se proteja la integridad de jueces y fiscales, y las investigaciones y enjuiciamiento sean céleres, a fin de acabar con la delincuencia y atentados como el ocurrido la noche de ayer en la capital de , que dejó 10 heridos y 25 viviendas afectadas en la calle Perú.

“Aquí no se trata de pensar en más o traer más policías, porque básicamente será lo mismo. El equipamiento y la logística es importante, pero necesitamos fortalecer el régimen jurídico”, manifestó.

La autoridad edilicia planteó que incluso vuelva la figura de “jueces sin rostro”, porque aseguró que actualmente hay muchos fiscales y jueces amenazados por los y por eso se reprograman muchas audiencias en la actualidad.

LEA TAMBIÉN: Atentado con explosivos en Trujillo: deja heridos y más de 20 casas dañadas

“Los jueces y fiscales también son seres humanos, y tienen familia, por eso se le debe dar una protección especial como se hizo en los años 90, con el perdón de los que piensan diferente”, indicó.

Reyna Rodríguez pidió a los legisladores propuestas que ayuden realmente a frenar el avance de la delincuencia.

“No podemos permitir que un par de pillos arrincone a la gente buena, que sale día a día a trabajar”, acotó, tras participar de la sesión del Consejo Regional de Estado, con la presencia del ministro del Interior,

Estadio de sitio

Por su parte, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, pidió que el Ejecutivo evalúe declarar en Trujillo el estado de sitio, a fin de permitir que las fuerzas del orden puedan tener libertad de capturar a los delincuentes.

Al respecto, el ministro del Interior, Carlos Malaver, afirmó que la propuesta tiene analizarse su viabilidad en el Poder Ejecutivo.

