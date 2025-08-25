A menos de 9 meses para las elecciones generales de abril del 2026, el excongresista Kenji Fujimori reapareció y anunció que no apoyará a ningún partido político, en especial, a Fuerza Popular.
En diálogo con RPP, consideró que personalmente la política le causó “mucho daño” no solo a él, sino también a su esposa y a su propia familia, por lo que, según dijo, ya no desea involucrarse más en el tema.
“Yo ya me siento curado del tema de la política. Han sido siete años que estoy alejado del tema. Personalmente siento que me ha hecho mucho daño, a mi esposa, a mí, a mi familia, y por eso no quiero participar en política”, acotó.
“He estado escuchando a personas que me he cruzado en la calle: ‘oye chino te hemos estado esperando para la inauguración de esta base de un partido y de otro’. Yo les dije: ‘aguanta, aguanta’. Antes que esto se transforme en una bola de nieve prefiero zanjar esto diciendo que no voy a apoyar a ningún partido político”, añadió el exlegislador de Fuerza Popular, quien actualmente afronta una pena de 4 años y 6 meses de prisión suspendida por caso ‘Mamanivideos’.
FUJIMORI SEÑALA QUE NO PIENSA INSCRIBIRSE EN NINGÚN PARTIDO
Respecto a si su postura incluye a Fuerza Popular, partido que lidera su hermana, Keiko Fujimori, el exlegislador remarcó que en este momento no se encuentra afiliado a ninguna agrupación política, por lo que no tiene pensado apoyar ninguna campaña electoral.
“No estoy inscrito en ningún partido político. No me van a ver en ningún estrado de mitin. Ahorita por primera vez siento que estoy haciendo lo que me gusta”, manifestó.
Finalmente, aclaró que su alejamiento de la política responde a una decisión personal. En ese sentido, enfatizó que ahora está enfocado en construir su propio proyecto de vida.
“Durante toda mi vida he acompañado a mi papá (Alberto Fujimori) en los viajes al interior del país, de allí lo he acompañado 16 años en el penal Barbadillo, prácticamente he vivido allí. Sé lo duro que es y, a veces, el destino te pone por delante una sola cosa. A mí me puso solo la política y hoy en día siento que estoy construyendo mi proyecto de vida y lo disfruto muchísimo”, puntualizó.
