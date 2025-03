La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ordenó la realización de diligencias para evaluar la solicitud de declaratoria de ilegalidad del partido Fuerza Popular por una presunta conducta antidemocrática.

En la resolución se ordenó al fiscal adjunto supremo, Dante Pimentel Cruzado, recopilar la información relevante sobre la denuncia presentada por la ciudadana Beatriz Cano Bernales, a fin de evaluar si corresponde pedir a la Corte Suprema que declare ilegal a Fuerza Popular.

Al respecto, la lideresa de dicha agrupación política, Keiko Fujimori, cuestionó a la Fiscalía por esta decisión, a solo dos días después de la convocatoria a elecciones generales del 2026.

“Quiero expresar mi profunda preocupación sobre la noticia que hemos escuchado el día de ayer. Hace tan solo dos días se hizo la convocatoria a elecciones y ya tenemos al primer actor politico: la Fiscalía de la Nación. Es lamentable que el rol que esta institución tan importante va a jugar es para intentar anular o sacar de carrera a partidos”, indicó a su llegada a la ciudad de Chiclayo.

En ese sentido, cuestionó que la institución que lidera Delia Espinoza esté dedicando sus recursos y esfuerzos en “debilitar a los partidos políticos” en lugar de luchar contra la delincuencia, que es el principal problema que aqueja a los peruanos.

“En la elección pasada, en la que se presentó una acusación días antes de la primera vuelta electoral, se intentó también suspender al partido. Pero nosotros, por supuesto, colaboramos con la justicia, sabemos defendernos, y esos intentos de la Fiscalía no se lograron, como entendemos que tampoco se va a lograr en esta oportunidad”, añadió.

Respecto a si la Fiscalía busca sacar a Fuerza Popular de la carrera electoral, Fujimori indicó que, si vamos al tema de fondo, “lo que se busca es debilitar la democracia”.

“Lamento que este tipo de iniciativas, en medio de una convocatoria (a elecciones) lo único que hace es empañar un proceso electoral y lo que impediría es la posibilidad de que todos los peruanos tengan la posibilidad de elegir con libertad”, aseveró.

Pide al Gobierno más firmeza para luchar contra la delincuencia

En otro momento, Fujimori pidió al Gobierno de Dina Boluarte hacer un cambio y tener más firmeza en la lucha contra la delincuencia. En ese sentido, recordó que su bancada votó a favor de la censura del exministro del sector, Juan José Santiváñez.

“Sin embargo, en este rol no solamente está a cargo el Gobierno, sino también el sistema de justicia, y me refiero al Ministerio Público y Poder Judicial, y es ahí donde hago mi llamado de atención, porque no es posible que en medio de una convocatoria (a elecciones) al segundo día traten de sacarnos de carrera. Eso no va a ocurrir, nosotros vamos a seguir adelante”, acotó

Finalmente, reiteró que aún no ha tomado la decisión si es que será candidata presidencial el 2026. “Más adelante”, respondió al ser consultada por la fecha en la que se conocerá su postura.