La empresa concesionaria Rutas de Lima (RDL) respondió a la información difundida por la Municipalidad de Lima (MML) el pasado viernes 21 de noviembre.

A través de un comunicado, la compañía negó haber recibido 1000 millones de dólares en ganancias y precisó que tiene pérdidas acumuladas que la obligaron a iniciar un proceso de disolución y liquidación.

“Esto se debió a la imposibilidad del cobro de peajes en las vías concesionadas, así como a la negativa de la MML a pagar los laudos arbitrales ganados por RDL, los cuales han sido confirmados sistemáticamente por distintas cortes de los Estados Unidos”, se lee en el documento.

Además, la empresa negó haber distribuido utilidades, dividendos o fondos a sus accionistas.

“Es falso y malintencionado que la MML afirme que los accionistas de RDL “se han llevado el dinero en carretillas”. Para estar claros: RDL no ha repartido un solo sol a sus accionistas, acotó el comunicado.

Además, mencionó que la concesión es autosostenible, mantenida por ingresos de peajes, pero que esta se encuentra en crisis debido a acciones estatales.

“La compañía se encuentra en una situación crítica como consecuencia de las acciones de distintas entidades del Estado peruano, incluida la propia MML, la cual ha actuado pública y reiteradamente para lograr que RDL sea privada de todas sus fuentes de ingreso, llegando incluso a solicitar la administración anticipada de la concesión”, precisó RDL.

Asimismo, la empresa indicó que hace dos semanas advirtió que sus reservas solo permitirían operar por tres semanas más si no se levantaba la suspensión de peajes en las unidades de Villa y Punta Negra.

“Ante esta crítica y difícil situación, RDL ha convocado a la MML a sostener reuniones de coordinación con miras a implementar una transferencia ordenada y pacífica de la concesión al cumplimiento de dicho plazo, reuniones que no han podido concretarse ante la falta de respuesta de la MML”, puntualizó.

Cabe recordar que la Municipalidad Metropolitana de Lima rechazó la propuesta de RDL para transferir la concesión de los peajes, argumentando que no existe un marco legal para dicha entrega mientras el contrato siga vigente debido a que la propia empresa pidió la continuidad mediante una medida cautelar en un arbitraje internacional.

La Municipalidad calificó la propuesta de RDL como un acto de mala fe, resaltando que la empresa recibió ingresos por más de 12 años que superan los 1000 millones de dólares y que ahora sostuvieron no tener reservas para asumir los riesgos contractuales.