Tras haber contemplado inicialmente incluir las nuevas funciones en iOS 26.4 (una actualización del sistema operativo prevista para marzo), Apple ahora se organiza para distribuirlas en futuras versiones, según personas familiarizadas con el asunto. Esto implicaría posponer algunas funciones hasta al menos iOS 26.5, que se lanzará en mayo, y iOS 27, que se lanzará en septiembre.

Estos recientes obstáculos son parte de una larga y difícil saga para Apple, que anunció por primera vez sus planes de mejorar Siri en junio de 2024. Ese año, el fabricante del iPhone mostró capacidades que permitirían al asistente acceder a datos personales y contenido en pantalla para satisfacer mejor las solicitudes.

La versión mejorada de Siri también permitiría a los usuarios controlar con precisión aplicaciones de Apple y de terceros mediante el uso de voz. Todas las nuevas funciones estaban previstas para principios de 2025.

En la primavera del año pasado, Apple pospuso el lanzamiento, diciendo que la nueva Siri llegaría en 2026. Nunca anunció una fecha más específica. Sin embargo, internamente, Apple se decidió por marzo de 2026 —vinculando la actualización con iOS 26.4—, un objetivo que se mantuvo vigente hasta el mes pasado.

Pero las pruebas revelaron nuevos problemas con el software, lo que provocó los nuevos aplazamientos, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas. Siri no siempre procesa correctamente las consultas o puede tardar demasiado en procesar las solicitudes, señalaron.

Capturas de pantalla de un anuncio de Apple TV que adelanta el nuevo Siri con la actriz Bella Ramsey.

La situación sigue siendo inestable y los planes de Apple podrían cambiar aún más. Un portavoz de la compañía con sede en Cupertino, California, declinó hacer comentarios.

Recientemente, Apple instruyó a sus ingenieros que usaran la próxima versión iOS 26.5 para probar nuevas funciones de Siri, lo que sugiere que la funcionalidad podría haber sido retrasada en al menos una versión. Las versiones internas de dicha actualización ahora incluyen un aviso que describe la incorporación de algunas mejoras de Siri.

Una característica que probablemente se pierda es la capacidad ampliada de Siri para acceder a datos personales. Esta tecnología permitiría a los usuarios pedirle al asistente que, por ejemplo, busque mensajes de texto antiguos para localizar un podcast compartido por un amigo y lo reproduzca inmediatamente.

Las versiones internas de iOS 26.5 también incluyen un botón que permite a los empleados activar una vista previa de dicha funcionalidad. Esto sugiere que Apple está considerando la idea de advertir a los usuarios que el lanzamiento inicial está incompleto o podría no funcionar correctamente, de forma similar a lo que hace con las pruebas beta de los nuevos sistemas operativos.

Otras funciones que están atrasadas incluyen los comandos más avanzados para control por voz de acciones dentro de la aplicación, un sistema conocido como intenciones de la aplicación. Esto permitiría pedirle a Siri que busque una imagen, la edite y la envíe a un contacto, todo con un solo comando.

Los empleados de Apple que están probando iOS 26.5 dicen que existe soporte inicial para estas funciones, pero no funcionan de manera confiable en todos los casos.

Los ejecutivos de Apple, Tim Cook y Craig Federighi, en la conferencia de desarrolladores del año pasado.

Los evaluadores también han reportado problemas de precisión, así como un error que provoca que Siri interrumpa a los usuarios cuando hablan demasiado rápido. Además, existen problemas al gestionar consultas complejas que requieren tiempos de procesamiento más largos.

Otro desafío: el nuevo Siri a veces recurre a su integración con ChatGPT de OpenAI en lugar de usar la tecnología propia de Apple. Esto puede ocurrir incluso cuando Siri debería ser capaz de gestionar la solicitud.

A finales de 2025, las versiones internas del nuevo Siri eran tan lentas que las personas involucradas en el desarrollo creyeron que la empresa tendría que retrasar su introducción durante meses.

Los ejecutivos de Apple han sido firmes durante mucho tiempo en que no quieren que el lanzamiento de algo anunciado en junio de 2024 se retrase hasta la primavera de 2026. Incluso en las últimas semanas, Apple todavía seguía planeando una presentación este mes.

Pero ha sido una tarea compleja. El Siri renovado se basa en una arquitectura completamente nueva, denominada Linwood. Su software se basará en la gran plataforma de modelos de lenguaje de la compañía, conocida como Apple Foundations Models, que ahora incorpora tecnología del equipo Google Gemini de Alphabet Inc.

Las versiones de prueba actuales de iOS 26.5 también incluyen dos funciones adicionales que la compañía aún no ha anunciado: una nueva herramienta de búsqueda web y la generación de imágenes personalizadas. Apple también ha probado estas funciones en iOS 26.4, lo que implica que algunas de las nuevas funciones de Siri podrían llegar en una fecha anterior.

La función de búsqueda web funciona de forma similar a herramientas como Perplexity o la sección Gemini del motor de búsqueda de Google. Permite a los usuarios solicitar información de la web y recibir una respuesta sintetizada, una lista de detalles resumidos y enlaces a sitios web relevantes.

La capacidad de generación de imágenes utiliza el mismo motor que la aplicación Image Playground de Apple, aunque las personas que han probado iOS 26.5 dicen que la función sigue siendo complicada.

Además de estas actualizaciones, Apple también está desarrollando una importante iniciativa de IA para iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27: una Siri completamente renovada que funciona más como un chatbot. Estará impulsada por servidores de Google y un modelo Gemini personalizado más avanzado.

Con el nombre en clave “Campo”, esta iniciativa busca integrar a fondo la IA en los sistemas operativos de Apple, ofreciendo una interfaz y funciones alineadas con las expectativas de los asistentes tipo ChatGPT. Apple también está probando el sistema a través de una app independiente de Siri, que permite a los usuarios gestionar interacciones previas con el chatbot.

Una parte importante de la interfaz Siri de próxima generación es la posibilidad de controlar funciones en todo el sistema operativo y localizar datos personales, como archivos. Apple también planea aprovechar el nuevo motor Siri en algunas de sus principales aplicaciones internas, como Mail, Calendar y Safari.

El director ejecutivo, Tim Cook, insinuó aún más cambios en el futuro durante una reunión general con los empleados la semana pasada, diciendo que la compañía estaba trabajando en nuevos chips de centros de datos para reforzar sus capacidades de IA.

“El silicio de Apple nos permite crear soluciones para centros de datos a la medida de nuestros dispositivos”, afirmó Cook. “Diría que, de cara al futuro, el trabajo que estamos realizando permitirá el desarrollo de una clase completamente nueva de productos y servicios”.

Cook probablemente se refería a Baltra, un proyecto de larga duración para desarrollar chips de alto rendimiento para el procesamiento de IA basado en la nube.

Una razón por la que las funciones de datos personales de Apple podrían estar tardando más en desarrollarse es la estricta postura de la compañía en materia de privacidad. Durante la misma reunión, el jefe de ingeniería de software, Craig Federighi, enfatizó que la IA personalizada no debe exponer los datos del usuario.

“Creemos que es muy importante que cuando un modelo responde a una pregunta, esos datos se mantengan privados”, dijo, y agregó que el “estándar en la industria es enviar esos datos a un servidor donde se registran, se exponen a la empresa y se utilizan para capacitación”.

En cambio, Apple está a la vanguardia en IA que permanece en los dispositivos de los usuarios o se almacena en servidores que protegen la privacidad, afirmó Federighi. La compañía también se basa en información con licencia y datos sintéticos —generados artificialmente para imitar la información del mundo real— en lugar de material extraído directamente de los usuarios, añadió.

“Cuando juntamos todas estas cosas, podemos brindar una experiencia personal y muy poderosa para construir el tipo de experiencias que se adentran cada vez más en nuestras vidas”, dijo, y agregó que cree que el enfoque de Apple finalmente será adoptado en toda la industria.