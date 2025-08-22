De manera preventiva, Sedapal dispuso el cierre temporal de la planta de Huachipa. Foto: Difusión.
Un camión cisterna que transportaba combustible volcó en la Carretera Central, a la altura del puente Huallatupe, en el distrito de San Mateo (Huarochirí), provocando un y la posible afectación del río Rímac.

La informó que ha desplegado un equipo técnico para tomar muestras y analizar la calidad del agua. La entidad señaló que trabaja en coordinación con otras instituciones del Estado con el fin de proteger la cuenca del Rímac, principal fuente de abastecimiento de Lima.

Al lugar también llegó personal del para supervisar las acciones de primera respuesta de la empresa Transportista de Combustible E.I.R.L. – EMTRACOM, propietaria del vehículo de placa ASK-993. El organismo adelantó que determinará la responsabilidad de los hechos y el impacto ambiental generado.

De manera preventiva, dispuso el cierre temporal de la planta de Huachipa, para impedir el ingreso de contaminantes al sistema de agua potable, y reforzó el uso de carbón activado en el proceso de potabilización en La Atarjea. La empresa aseguró que los limeños y chalacos seguirán recibiendo agua con estándares de calidad.

“No va a haber interrupción en la continuidad del servicio de abastecimiento de agua y la calidad seguirá siendo la misma”, señaló a Canal N Julio César de la Rocha, gerente general de Sedapal.

En paralelo, el jefe de Defensa Civil de Matucana, Alfredo Cortabrazo, recomendó a la población mantener ventiladas sus viviendas para mitigar los efectos del intenso olor a petróleo en la zona.

