El flamante presidente de la República, José Jerí Oré, como primera acción de Gobierno, se reunió con altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú - PNP.

En la mesa de diálogo participaron también el general del Ejército, César Briceño Valdivia, el general del Aire (FAP), Carlos Enrique Chávez Cateriano, el vicealmirante de la Marina de Guerra del Perú, Julio César Cacho Morán y el general PNP, Óscar Arriola.

“Con el propósito de planificar acciones coordinadas y efectivas para enfrentar la criminalidad”, indicaron desde Presidencia.

En su primer mensaje a la Nación como mandatario, Jerí Oré enfatizó que se debe “declarar la guerra a la delincuencia”, por lo que se requiere “compromiso” de la PNP, Fuerzas Armadas y de todas las instituciones del Estado.

“No solo declarar, sino ganar esa guerra de una vez por todas”, insistió.

Cabe recordar que Jerí Oré asumió la presidencia del Perú tras la vacancia de Dina Boluarte, perpetrada por el Congreso.