El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció el envío de brigadas de registradores a Washington D. C. y Nueva Jersey para actualizar los DNI de los peruanos con miras a las Elecciones Generales 2026.

La institución detalló que, del 30 de septiembre al 2 de octubre, los registradores (no funcionarios), se instalarán en el Consulado General del Perú en Paterson, de donde atenderán a los compatriotas de los estados de Nueva Jersey y Pensilvania. Luego, se trasladarán al Consulado General en Washington del 4 al 7 de octubre.

Ambos viajes forman parte de la tercera campaña “Identificación sin fronteras” que realiza el Reniec en el extranjero en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para ayudar a los connacionales a actualizar información de sus DNI o renovarlos por caducidad, lo que contribuirá a elaborar un padrón electoral más actualizado para los comicios generales del 2026.

Los peruanos que acudan a los consulados podrán realizar trámites de renovación, duplicado y actualización de datos del documento de identidad. Cualquiera de las gestiones les permitirá obtener la última versión del DNI electrónico.

Esta es la segunda oportunidad que el Reniec regresa a Estados Unidos con “Identificación sin fronteras”. A finales del 2024 estuvo en Miami, donde se realizaron más de 1,000 trámites de DNI. Este país concentra la mayor cantidad de electores peruano identificados con DNI (364 078).

Además, de acuerdo con cifras del V simulacro de cierre del Padrón Electoral del Reniec, en Estados Unidos hay 118 612 compatriotas mayores de 18 años con el DNI vencido, de los cuales 6820 son por contar aún con el documento de menor de edad.

Capacitación en consulados

La presencia de las brigadas del Reniec permitirá capacitar a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores en la atención de trámites de DNI electrónicos y registro civil, mediante el uso de kit de capturas en vivo y tablets de la identificación.