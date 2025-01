El alcalde de Magdalena, Francis Allison, explicó los motivos de su renuncia al partido Alianza Para el Progreso (APP), en el cual estaba voceado para ser el candidato a la alcaldía de Lima.

Allison explicó en el programa Cuentas Claras de Canal N que existe una relación entre el partido de César Acuña y el gobierno de Dina Boluarte, por lo que es difícil realizar control político.

“Yo tengo varios meses intentando que, digamos, el partido se separe del gobierno, yo no digo a “vaca a la presidenta”, necesariamente, pero no puede ser posible que haya un apoyo, y no solamente de APP, hablemos claro, varios partidos han renunciado al control político en el Perú”, señaló.

Asimismo, el alcalde de Magdalena sostuvo que si él pienso diferente al resto del grupo, es quien debe salir.

“Intenté, opinando más de una vez, que las cosas debían ser diferentes. No se me ha escuchado por meses, siempre repitiendo el mismo mensaje.

Asimismo, soltó una crítica en contra del presidente del partido, César Acuña Peralta.

“El señor César Acuña creo que para más de viaje que gobernando. Un tercio de su mandato ha pasado viajando y viajando con licencias. Eso es pasajera pura, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que ser gobernador, al mismo tiempo ser presidente de un partido, evidentemente debía, digamos, esa labor del partido, debía quitar un poco de tiempo a la gobernación, y viceversa”, sostuvo.

¿Richard Acuña postulará a Lima?

Después de la renuncia de Francis Allison al partido APP, se vocea a Richard Acuña como posible candidato a la alcaldía de Lima. El excongresista, empresario e hijo de César Acuña, buscaría ser el sucesor de Rafael López Aliaga.

“Lo de Richard Acuña es lo que se llama control de daños. Recordemos que en la campaña pasada municipal, cuando el partido no tenía candidato a Lima, también dijeron que era Richard Acuña, y Richard Acuña no fue el candidato. Ahora es exactamente lo mismo. No es el momento para que Richard le pase. Lo que pasa es que en el partido se tiene otra visión para él en otro momento. Richard Acuña podría ser el candidato presidencial de APP para el 2026″, señaló.

Críticas al gobierno

Finalmente, Francis Allison consideró que los ministros de la presidenta Dina Boluarte deberían enfocarse a sus labores y no a ser los escuderos de la mandataria.

“Para la presidenta ya el buen ministro no es el que es bueno en su cartera, sino el que es buen chaleco, buen escudero, el más franelero. Ese buen ministro. Entrevista a los ministros, algunos de ellos con muy buenos estudios, básicamente interviniendo en cosas políticas, y la verdad, dando vergüenza cuando intervienen en temas políticos, renunciando a su propia cartera para ser escuderos”, consideró.