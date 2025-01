El alcalde de Magdalena, Francis Allison, aclaró las razones detrás de su renuncia al partido Alianza para el Progreso (APP). Según dijo, su decisión no responde a un caso específico, sino a diferencias fundamentales en la visión de país que tiene el partido.



“Claramente puedo decir que la visión de APP no concuerda con la mía. Ya vengo varios meses declarando sobre mi disconformidad con el apoyo absoluto que da el partido al que pertenecía al Gobierno de turno”, mencionó.



En esa línea, Allison dijo ningún partido debería renunciar a su función de supervisar al Gobierno. Afirmó que el equilibrio de poderes es esencial para la democracia y calificó de dañino cualquier intento de subordinación entre las instituciones.

“Ningún partido político puede decir, yo no interpelo, no censuro, no vaco (...) La fiscalización es una de las funciones más importantes que nos manda la Constitución”, comentó durante una actividad de limpieza de playas en Playa Marbella en Magdalena.

Municipalidad de Lima Metropolitana

En otro momento, respondió si se presentaría como candidato a la Municipalidad de Lima Metropolitana. Si bien reconoció sentirse capacitado para postularse a la alcaldía, consideró prematuro anunciar cualquier decisión.

“Es prematuro hablar de eso porque acabo de renunciar a un partido. No me niego a conversar con partidos políticos, ni me niego a postular a la alcaldía de Lima. Me siento absolutamente capacitado y creo que el Perú se merece mucho más de lo que está teniendo”, sostuvo.

“El poder no es un fin en sí mismo, sino un medio para servir a la gente. Lamentablemente, muchos políticos en el Perú creen lo contrario”, concluyó.