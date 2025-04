Nuestra nación se ubica en la posición 84 con 67.6 puntos (el máximo es 100), lo que refleja un deterioro considerable en los últimos cinco años.

En otras palabras, y como bien explican desde Centrum PUCP, colaborador local para el estudio junto a la organización Hombro a Hombro, Perú no solo no se ha recuperado del golpe de la pandemia en términos de desarrollo humano, sino que ha retrocedido. Esta cruda realidad demuestra, una vez más, que el crecimiento económico por sí solo no lleva al progreso social.

El peor “score” de Perú en progreso social

El IPSM mide la capacidad de una sociedad para satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos. Para ello, considera tres dimensiones.

La primera es necesidades básicas humanas, donde está la seguridad personal, nutrición, vivienda y acceso a agua y saneamiento.

Se evalúan también los fundamentos del bienestar, que son la educación básica, acceso a información, salud y calidad ambiental.

Por último, las oportunidades. Esta dimensión incluye los derechos personales, libertades, inclusión social y acceso a educación superior.

¿Cuáles fueron los resultados de Perú por dimensión? La peor calificación fue en necesidades básicas humanas (posición 101), lo que nos coloca a un nivel similar a países como Cabo Verde, Nepal o Mongolia. En fundamentos del bienestar (78) y oportunidades (69), nos fue ligeramente mejor.

Con esos resultados, Beatrice Avolio, Directora General de Centrum PUCP, es clara: el IPSM 2024 de Perú (posición 84) es el peor desde 2011, es decir, desde que inició la medición de este indicador.

“El crecimiento que se pudo tener tras la pandemia, en realidad ha sido un estancamiento completo de la situación y ahora un deterioro”, lamentó la experta.

Avolio explicó al respecto que, detrás de la posición de Perú hay un mensaje claro sobre el corto crecimiento económico que el país ha registrado tras la emergencia sanitaria.

“La recuperación se centró únicamente en aspectos de la inflación y otros indicadores económicos. Hemos dejado atrás lo más importante: el bienestar social”, advirtió.

Sin garantías de lo básico

De los 170 países considerados en el IPSM 2025, 17 son de América Latina y el Caribe. 12 de ellos superan al Perú. Entre ellos están Cuba, Costa Rica y República Dominicana. Chile, en la posición 36 es el líder regional.

¿Qué hacen estos países que Perú no? Avolio considera que están implementando soluciones específicas a los problemas sociales más álgidos. Algo que el Gobierno peruano parece ignorar.

“Vean cómo se las arreglan parece ser el mensaje en muchos aspectos de nuestro país. Educación, inseguridad, salud, transporte, es lo mismo. Hace falta acciones concretas para atender esas necesidades básicas humanas”, señaló.

Avolio estimó, de cara a las posiciones de Perú en futuras ediciones del IPSM, que lamentablemente mejorarlas será tarea del próximo gobierno.

Además, recalcó que efectivamente la inseguridad ciudadana, con sus efectos recientes en la educación, por citar un ejemplo, con extorsiones a colegios, pesa bastante en la posición actual del Perú.

Pero no es todo lo que se debe considerar, según la experta. “También son parte de la seguridad las lesiones relacionadas al tránsito. Los accidentes acá son rutinarios. Igual la violencia doméstica o de género. Esos aspectos son igual de básicos como la vivienda o el cuidado médico”, afirmó.

Crecimiento económico por sí solo no hace avanzar a la sociedad

Un análisis interesante, derivado del IPSM 2025, que hace Centrum PUCP es comparar los resultados de los cuatro miembros de la Alianza del Pacífico (AP) en este indicador y vincularlos a su PBI per capita.

Si bien en términos generales, el ejercicio demuestra que los países de la AP aún enfrentan problemas comunes, como la seguridad, salud y bienestar, Perú está último en esta comparación.

En otras palabras, se encuentra por debajo de Chile, Colombia y México, también miembros de la AP. Según explican desde Centrum PUCP, además de las falencias ya señaladas como la inseguridad, otras vinculadas a la estabilidad democrática y equidad también pesan.

“Hay países que tienen un PBI per capita mayor, pero un progreso social bajo. Nosotros tenemos las dos cosas bajas hoy. La pandemia golpeó a todos, pero el retroceso peruano incluye crisis del sistema sanitario, ambiental y política, desigualdades sociales y desinformación”, detalló Avolio sobre ello.

La directora de Centrum PUCP también recalcó que el valor del IPSM es que va más allá de una medición como el PBI para catalogar un ejercicio anual como positivo.

“Es una medición que va a los resultados, no analiza procesos. Su objetivo es tener algo diferente al PBI. Por eso toma en cuenta aspectos sobre cómo las personas van satisfaciendo sus necesidades básicas”, destacó.