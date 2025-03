En ese paquete, que se promovería vía Asociación Público-Privada (APP), destacan las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima. Ambos proyectos representan más de la mitad de los US$ 19,300 millones en inversiones que agrupan las obras.

Pero también hay otro tren que hasta hace poco el MTC promovía bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G): aquel que cubrirá Marcona y Andahuaylas.

¿Y el resto de trenes que promovía el MTC como G2G?

El Tren San Juan de Marcona-Andahuaylas (US$ 8,162 millones de inversión), antes del anuncio del MEF y ProInversión, formaba parte de un grupo de siete ferrocarriles que promovía el MTC bajo G2G por más de US$ 43,000 millones.

Como explicó a Gestión el titular del MTC, Raúl Pérez Reyes, este tren, junto al Ferrocarril Lima-Ica, eran los más avanzados del grupo de siete: son los únicos que cuentan con perfil aprobado a la fecha.

Lima-Barranca es el único que tiene su perfil en proceso. El resto están a la espera de la convocatoria respectiva. Estos son el Ferrocarril Hidroeléctrica-Quillabamba, Ferrocarril Barranca-Trujillo, Ferrocarril Cajamarca-Lambayeque y el Ferrocarril Chancay-Pucallpa.

Al respecto, Gestión le consultó a Luis Del Carpio, director ejecutivo de ProInversión, sobre si, conforme el resto de trenes G2G concluyan sus etapa de pre inversión, el MTC podría transferirles el resto de trenes.

“Son decisiones que tiene que tomar el MTC. Nosotros como ProInversión consideramos que las APP son una alternativa eficiente”, manifestó.

No más G2G en Perú sin pensar en APP’s

Del Carpio aprovechó también para reiterar la visión que tiene el MEF sobre el uso del G2G en Perú: su alto costo no va acorde a la realidad fiscal del país.

“Al MEF se le vigila mucho hoy por su compromiso fiscal. Estos mecanismos nos pueden obligar a endeudarnos para casos que son urgentes y de emergencias”, señaló.

Así las cosas, el director ejecutivo de ProInversión apuntó que pocos beneficios traerán un G2G que no piense en quién hará realidad el proyecto que diseñará la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO, por sus siglas en inglés).

“Ya no deberían haber G2G que no incorporen una APP. No podemos recibir hospitales, por ejemplo, y luego preguntarnos por qué no se inaugura (por falta de operador). Esa es la complicación que podría generarse”, consideró.

A pesar de ello, Del Carpio indicó que el uso del G2G en determinados casos genera una disyuntiva: puede provocar que el país se endeude, pero si se ve la región, Perú es de los menos comprometidos.

“Somos un país con recursos limitados, hay que tenerlo en cuenta. Las G2G implican deuda, pero también somos los menos endeudados de la región”, recordó.

Según los datos más recientes del MEF, la deuda pública del Perú representaba el 32.7% del Producto Bruto Interno (PBI) al cierre del 2024. El promedio en América Latina es de 69.4% del PBI.