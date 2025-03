¿Cuentas fiscales de Perú “en jaque? Los cuatro riesgos que hacen dudar a los expertos.

La Encuesta de Expectativas Fiscales del Consejo Privado de Competitividad (CPC) muestra escenarios de incumplimiento de las reglas fiscales no solo para 2025 y 2026, sino incluso hasta 2028.

Cabe mencionar que -con información preliminar- el déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses, a febrero de este año descendería a 3.5% del PBI, ligeramente por debajo del resultado de enero (3.6% del PBI), informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Déficit fiscal 2025 y 2026

Con una mirada solo hacia junio de este año, los resultados indican que el 90.5% de los encuestados considera que el déficit fiscal será inferior al 3.6% al cierre del primer semestre. Cabe recordar que, en 2024, este indicador se ubicó en 3.6%.

Los expertos consideran que el déficit se reducirá debido a la mejora de los ingresos fiscales por la regularización del Impuesto a la Renta y una mayor demanda interna.

Aun así, no será suficiente. Para 2025 y 2026, se observa que el promedio de las expectativas de los expertos sobre el déficit fiscal es de 2.5% y 2.4%, respectivamente. Es decir, estas cifras se encuentran por encima de lo proyectado por el BCRP.

Hay que tomar en cuenta que, según el Reporte de Inflación del BCRP de diciembre de 2024, las estimaciones del déficit fiscal respecto al PBI para 2025 y 2026 fueron de 2.2% y 1.8%, respectivamente.

Con estos resultados, se puede concluir que, en opinión de los expertos, las metas de déficit fiscal establecidas en el Decreto Legislativo N.° 1621, que regula un retorno gradual a las reglas macrofiscales para el sector público no financiero (2024: 2.8%; 2025: 2.2%; 2026: 1.8%; 2027: 1.4%; 2028: 1.0% del PBI), no serán cumplidas en 2025 ni en 2026.

Riesgos para este año

El Monitor Fiscal también consultó a los expertos sobre los principales riesgos que observan para que el Gobierno cumpla con la regla del déficit fiscal establecida para este año (2.2% del PBI), considerando que ya se ha incumplido durante dos años consecutivos (2023 y 2024).

Los expertos identificaron los siguientes riesgos para que la regla fiscal del déficit no se cumpla:

- Mayor presión de gasto tanto por parte del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, sumada a una menor capacidad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para controlar el gasto.

- En años preelectorales, se generan incentivos para incrementar los gastos, especialmente proyectos de inversión pública, mientras que la inversión privada suele contraerse por la incertidumbre.

- Nuevo apoyo Petroperú.

- El contexto financiero internacional, en especial la política económica de Estados Unidos, podría generar presiones adicionales sobre el gasto.

Consolidación hacia 2028

Las expectativas menos alentadoras no solo se limitan a 2025 y 2026. Se preguntó a los expertos sobre su expectativa respecto al cumplimiento del límite de 1% del PBI del déficit fiscal para 2028, establecido en el Decreto Legislativo N.° 1621, publicado en julio de 2024.

Como se indicó previamente, esta norma dispuso una senda de convergencia para el déficit fiscal en el período 2024-2028, trasladando el mayor esfuerzo de consolidación fiscal al siguiente Gobierno.

El 71.4% de los expertos opinó que no se cumplirá el límite de 1% al cierre de 2028. Mencionaron que se requiere un cambio en la tendencia de las cuentas fiscales, ya que, si bien el déficit se reducirá transitoriamente en 2025, no se han tomado medidas estructurales para reducir la evasión fiscal o los beneficios tributarios. Por el contrario, no existen medidas claras que evidencien una mayor prudencia fiscal.

Advirtieron también que, si no se prioriza la agenda de control del gasto, esta tarea será aún más difícil para el próximo Gobierno.

Beneficios tributarios

El MEF ha anunciado su respaldo a medidas que implican mantener o ampliar los beneficios tributarios, como la nueva Ley de Promoción Agraria (reducción del IR para empresas agroexportadoras) y los beneficios en las Zonas Económicas Especiales (ZEE, tasa de 0% del IR).

En este contexto, se consultó por el impacto de la posible aprobación de los beneficios tributarios en el proceso de consolidación fiscal 2025-2028.

El 66.7% de los encuestados consideró que el impacto será moderado. Los expertos coincidieron en que los efectos se verán en el mediano y largo plazo. Algunos mencionaron que los efectos de la agroexportación no serán tan relevantes como el impacto de los beneficios en las ZEE, ya que estos últimos tienen un efecto más prolongado en el tiempo. Finalmente, advirtieron sobre el riesgo de que estos beneficios se extiendan a otros sectores.

Petroperú. El 47.6% de los encuestados consideró que se aprobará una medida adicional para apoyar la sostenibilidad financiera de Petroperú, y que esta tendrá un impacto bajo en el déficit fiscal. Por su parte, otro 42.9% de los encuestados también coincidió en que habrá medidas de rescate; sin embargo, opinó que estas tendrán un impacto medio en el déficit fiscal.

Impacto de beneficios tributarios

Por David Tuesta, presidente del CPC

El ex ministro de Economía y Finanzas se pronunció ante la rebaja de calificación crediticia anunciada por Standard & Poor's.

Lo que más llama la atención, tras cuatro encuestas sucesivas realizadas a los expertos, es que las perspectivas negativas se van incrementando. En algún momento se pensó que había algún espacio para cumplir la meta al menos este año (déficit fiscal: se establece un “techo” de 2.2% del PBI para 2025), pero ahora la mayoría da por descontado que no se logrará.

Por un lado, se ha ido consolidando un escenario económico más complicado en Estados Unidos, lo que reducirá en algunas décimas el crecimiento. Pero, también avanzan ciertos beneficios tributarios, que hasta el año pasado parecía que había alguna “pelea” por no otorgarlos: reducción del IR bajo a agroexportadores, bajo una nueva Ley Agraria; eliminación progresiva del drawback; y la creación de Zonas Económicas Especiales con una tasa del IR de 0%.

Ese escenario empieza a dejar más clara las dificultades recaudatorias entorno a ese nivel de convergencia. Es más, estos temas que menciono (los beneficios tributarios) no tendrían con efecto importante en 2025, pero complica el contexto hacia el 2028.

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.