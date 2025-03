Petroperú: Moody’s todavía considera débil posición de liquidez de la petrolera.

Petroperú tiene una nueva calificación. Moody’s Ratings asignó una evaluación del riesgo crediticio base (BCA, por sus siglas en inglés) de ca y una calificación de familia corporativa (CFR, por sus siglas en inglés) de B3 a la petrolera estatal.

También asignó calificaciones sénior no garantizadas de B3 a las emisiones globales en circulación de Petroperú de US$ 1,000 millones con vencimiento en 2032 y US$ 2,000 millones con vencimiento en 2047. La perspectiva es estable. ¿Cómo se puede interpretar lo mencionado?

La BCA de ca y las calificaciones de B3 de Petroperú “reflejan su débil posición de liquidez, su pequeña base de activos, su alto apalancamiento financiero y su baja cobertura de intereses”.

La concentración de la producción en productos refinados de la Refinería Talara , que representa aproximadamente el 82% de la materia prima total de la empresa, agrava aún más estos desafíos , considera Moody’s. Sin embargo, la participación de mercado de los combustibles de Petroperú, del 25% a diciembre de 2024, respalda una menor volatilidad de los márgenes.

Asimismo, se prevé que la favorable combinación de productos esperada una vez que Talara esté en pleno funcionamiento se traduzca en indicadores positivos de EBIT/producción hacia 2027.

Desafíos de Petroperú según Moody’s

“Petroperú, la empresa estatal más importante de Perú, enfrenta importantes desafíos debido a su pequeña capacidad de refinación en comparación con sus pares globales y la alta concentración de la producción en su refinería Talara, que representa aproximadamente el 82% del total”, subraya la calificadora de riesgo.

Los indicadores crediticios de la empresa siguen siendo débiles , agrega, incluyendo una cobertura de intereses negativa (-1.8x en 2024) y un elevado apalancamiento financiero (la relación deuda/EBITDA representó -17.1x en 2024), “lo que la hace vulnerable a la volatilidad de los precios del crudo y los combustibles”.

A pesar de estos desafíos, la calificadora de riesgo señala que Petroperú ocupa una posición relevante en el mercado local de combustibles líquidos, con una capacidad instalada de refinación equivalente al 55% del total de Perú.

La nueva refinería de Talara de Petroperú

La Nueva Refinería Talara (NTR) ha demostrado un progreso significativo, ya que se completó al 100% en diciembre de 2024, refiere Moody’s.

“Sin embargo, la refinería ha enfrentado desafíos operativos, incluyendo el cierre no programado de la unidad de conversión profunda Flexicoking de marzo a junio de 2024″, recuerda.

A pesar de estos reveses, “se espera que la NTR mejore la eficiencia operativa y los resultados financieros de Petroperú”.

“Esperamos que el ebitda registre una mejora en 2025, pero que sea positivo hasta 2027. La combinación de productos de la empresa es favorable, ya que los productos de alto margen, como la gasolina y el diésel, representan el 78% de su producción”, apunta.

Otras consideraciones de Moody’s sobre Petroperú

Las calificaciones asignadas también tienen en cuenta que, tras perder participación de mercado como resultado de las demoras en la finalización de la NTR (participación de mercado del 25% en productos petrolíferos refinados a diciembre de 2024, en comparación con el 31% registrado en 2022), “la empresa ha estado implementando acciones estratégicas para incrementar su participación de mercado”.

Esto incluye la optimización de las operaciones de la NTR, la mejora de la competitividad comercial y del valor de su marca comercial. “La extensa red de alrededor de 700 estaciones de servicio afiliadas de Petroperú en todo el país consolida aún más su presencia en el mercado”, destaca.

El Gobierno peruano y Petroperú

“Las calificaciones de B3 consideran nuestro análisis de incumplimiento conjunto, que incluye nuestros supuestos de una alta correlación de incumplimiento entre el Gobierno de Perú (Baa1 estable) y Petroperú, y un supuesto de alto nivel de apoyo por parte del soberano a la empresa en caso de necesidad, lo que se traduce en un aumento de cuatro escalones con respecto a la BCA de ca de la empresa”, anota.

Como se recuerda, ahora Petroperú ha insistido en que no pedirán más recursos al Estado peruano, y el Gobierno de Perú ha subrayado que no hay dinero para la petrolera estatal.

Aun así, lo cierto es que el Gobierno ha apoyado a Petroperú anteriormente mediante inyecciones de capital, le ha otorgado garantías para la importación de petróleo y para un préstamo para el proyecto de la NTR por unos US$ 1,000 millones, y le ha transferido las obligaciones por pensiones a un organismo gubernamental, entre otros tipos de apoyo.

“El Gobierno también ha eximido a Petroperú de pagar dividendos en los últimos años, lo que apoyará a respaldar la liquidez y la reinversión de capital”, refiere.

Dados los fuertes vínculos con el Gobierno, el riesgo de gobernanza es una consideración en la acción de calificación.

La liquidez de Petroperú

La liquidez de Petroperú es débil, sentencia Moody’s. Al 31 de diciembre de 2024, la empresa tenía US$130.86 millones en efectivo.

“No esperamos que la empresa genere suficiente efectivo de las operaciones hasta finales de 2025 para cubrir gastos por intereses de unos US$ 304 millones anuales y estimamos que seguirá refinanciando deuda a corto plazo”, dice la calificadora.

El gasto total de capital rondará los US$ 300-400 millones anuales en 2025 -2026. La compañía cuenta con una línea de crédito revolvente otorgada por el Gobierno por US$ 1,000 millones (solo US$ 100 millones disponibles), que vence en diciembre 2028.

“La perspectiva estable de las calificaciones se basa en nuestra expectativa de que el perfil crediticio de Petroperú reflejará la reincorporación gradual de la capacidad de refinación de Talara a partir de fines de 2025, y se espera una mejora de los indicadores hasta 2027″, resume Moody’s.

¿Qué factores podrían hacer que la calificación de Petroperú suba o baje?

Podría haber un alza de las calificaciones de Petroperú si la empresa estableciera una estructura de capital más sostenible que demostrara una recuperación de los resultados operativos y la generación de flujo de efectivo. Específicamente, una mejora en la posición de liquidez de Petroperú y la generación de flujo de efectivo libre para reducir la deuda y registrar un ebitda positivo serían factores que llevarían a un aumento de la BCA y, potencialmente, las calificaciones.

Debido a que las calificaciones de Petroperú dependen en gran medida del apoyo del Gobierno de Perú, un cambio en los supuestos sobre el apoyo del Gobierno y su puntualidad podría llevar a una baja de las calificaciones. Una baja de la calificación Baa1 de Perú podría resultar en una baja de las calificaciones de Petroperú.

