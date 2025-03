Luego de dos años de incumplimientos de déficit fiscal, el panorama para las finanzas públicas del Perú permanece adverso. En enero, se ubicó en 3.7% del Producto Bruto Interno (PBI), por encima de la meta establecida por el Gobierno de 2.2%.

Al consenso de analistas que tienen una percepción pesimista, ahora se suma el Banco de Crédito del Perú (BCP). Carlos Prieto, Gerente de su Área de Estudios Económicos, consideró que lograr ubicarse dentro de la meta y no caer en un tercer incumplimiento consecutivo será “desafiante”.

“En enero, el déficit fue de 3.7%. Son los niveles más altos desde inicios de 1990. Nuestro escenario base es que se reducirá, ahora, con la regularización del Impuesto a la Renta (IR), empezando a ver en marzo, abril, pero será desafiante llegar al 2.2% [del Gobierno]. Ojalá quedamos lo más cerca. Prevemos un descenso, al menos, de un punto porcentual [hacia el 2.6% del PBI en el 2025]”, precisó Prieto, durante la presentación de su Reporte Trimestral de Estudios Económicos.

“No hay lonche gratis”

Aunque la foto final mostró un resultado de incumplimiento, Prieto indicó que es importante poner en perspectivas estas cifras, pues el gasto público permitió dinamizar la economía en momentos de debilidad.

“El 2023 fue el primer año, en 25 sin considerar la pandemia, que la economía tuvo una contracción. El PBI cayó en 0.6% y la demanda interna en 2%. Si el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habría cumplido con su regla fiscal, posiblemente, la demanda interna habría caído un 3% o 4%, profundizando la recesión”, anotó.

“En febrero del 2024, proyectamos que la economía rebotaría 3%, pero al final lo hizo en un 3.3%. No se hubiera dado ese rebote si, por ejemplo, la inversión pública no crecía en 15%. Pero no hay un lonche gratis”, complementó.

Prieto detalló que más que una estrategia de “hachazos” para contener el gasto, el Gobierno debe hacer “trabajo de cirugía” para reducir recursos donde corresponda y mantenerlos en otros que lo amerite. “Claro que hay cosas que el Estado hace mal, como Petroperú”, sostuvo.

