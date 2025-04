En los últimos días ha crecido la posibilidad de que Estados Unidos aplique aranceles generales del 20% a todos sus socios comerciales, lo cual alcanzaría al Perú, según se reportó en Gestión.

Antes, se había especulado en que las medidas solo afectarían a los países con mayor superávit comercial respecto a Estados Unidos (en ese caso, no se afectaría al Perú). Otra posibilidad es que solo se aplique la medida para los productos que Estados Unidos pueda suplir con su producción local (tampoco afectaría a Perú).

“Prima la incertidumbre, pues aún no sabemos a qué productos y a qué países se impondrán aranceles”, señaló al respecto Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE).

Los analistas consultados refirieron que el Perú podría sufrir un impacto directo por los aranceles de Estados Unidos, en caso se impongan a uno o más productos que se exporten al país norteamericano. Pero si no se impone un arancel directo, el Perú también sufrirá un efecto indirecto por la guerra comercial global.

Los productos peruanos en riesgo por los aranceles de Estados Unidos

Los principales productos que Perú exporta a Estados Unidos son las agroexportaciones (uvas, arándanos, paltas, etc.) por lo que son los más sensibles a una medida arancelaria. Las ventas de las agroexportaciones representan el 40% de todo lo exportado a Estados Unidos, indicó Carlos Gallardo.

La afectación dependerá sí los aranceles se aplican a todos los países exportadores del producto o solo a algunos. “Si la medida es para todos, es menos desfavorable para el Perú, pues por ejemplo, si a todos los exportadores de arándanos nos suben el arancel, todos estaremos enfrentando los mismos costos. Pero si el arancel no es para todos, habrá una posición desfavorable para quienes terminen dentro de la aplicación del impuesto”, explicó Gallardo.

También hay la posibilidad de que se generen oportunidades para las exportaciones peruanas. “Por ejemplo, si en el caso de la palta se aplican aranceles solo a México, que es uno de los principales exportadores a Estados Unidos, eso daría un panorama favorable a las exportaciones de paltas peruanas”, anotó Gallardo.

Impacto indirecto para el Perú debido a los aranceles de Estados Unidos

Las medidas arancelarias que aplique Estados Unidos también preocupan por los efectos indirectos hacia el Perú. Así, Carlos Gallardo advierte que subirán los costos de importación hacia Perú de los productos que se encarecieron por usar insumos con un alza de aranceles.

La guerra comercial también preocupa pues afectará el crecimiento económico y demanda de nuestros principales socios comerciales, como China y Estados Unidos, indicó por su parte el economista Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores.

“Podría caer la demanda de materias primas procedentes de Perú. Por ejemplo, no sólo caería el volumen exportado a China, sino también el precio de los metales. Ese efecto es importante”, subrayó Odar.

¿Perú podría disponer represalias por los aranceles de Estados Unidos?

En caso Estados Unidos imponga aranceles a algún producto peruano, nuestro país tiene la posibilidad de disponer una medida similar a algún producto que el Perú importe de Estados Unidos.

No obstante, los analistas no lo recomiendan, ya que esa medida tendría escasas posibilidades de ejercer presión a Estados Unidos. “Es difícil tener la capacidad de negociación de Canadá, México o China, que son socios comerciales mucho más relevantes para Estados Unidos. Para Perú es más difícil, no se ganaría nada, por lo que no lo recomendaría”, indicó Juan Carlos Odar.

En ello coincidió Carlos Gallardo. “Yo iría por el camino diplomático, para intentar reducir los niveles arancelarios que se hayan aplicado, sobre todo para los productos claves”, anotó.